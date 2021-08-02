柯林斯：麥康諾也支持 1兆元基建案可望本周通過

共和黨籍的聯邦參議員柯林斯(中)1日表示，1兆元的兩黨基礎建設法案獲得至少十名共和黨參議員支持，可能最快在本周末投票通過。(路透)

共和黨籍的聯邦參議員 柯林斯(Susan Collins)1日表示，1兆元的兩黨基礎建設法案獲得至少十名共和黨參議員支持，可能最快在本周末投票 通過；參院 多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，基建法案已進入最後修改階段，參院可能很快就所有相關修正內容投票，法案將「在幾天內」完備；參議員曼欽(Joe Manchin，民主黨)預期，法案會在5日過關。

柯林斯接受「美國國情」(State of the Union)節目訪問時說，協商代表徹夜推動支出法案與撥款內容，並與其他參院辦公室共同修改大部分的法案內文。

柯林斯說：「我認為，我們今天稍晚可協商出法案並考慮部分修正，我希望在本周末前完成法案內容。」

她表示，儘管受到前總統川普揚言在初選中攻擊任何支持該法案的參議員，仍有至少十名共和黨參議員將投票支持立法。

曼欽1日也在「美國國情」上表示，「我認為今天可以看到法案內文，希望5日能完成投票」。

曼欽表示，考量參院多數黨領袖舒默及參院少數黨領袖麥康諾(Leader Mitch)的支持，「絕對」相信法案會在參院過關。

多達1兆元的基建設施案通過在望。圖為洛杉磯市的一個交通改造工程。(Getty Images)

這項基建法案被拜登總統視為施政要務，也是他任內迄今最大規模的法案之一，除了已通過的4500億元資金外，在額外規畫5500億元的新預算，用以造橋鋪路、更新水管，並建造電動車充電站等。

舒默1日罕見召開會議議程，指被稱作「基礎建設投資與就業法案」(Infrastructure Investment and Jobs Act)的2700頁內容很快就會公布，並提交參院審議。

舒默表示，參議員利用周末時間加緊討論法案內容，「他們可能需要多一點時間，我會讓他們有充足的時間討論並把事情做好」。

參院將就基建法案及預算案藍圖表決，並未今年稍晚的3.5兆元社會、健康與環境法案研議鋪路。

曼欽另接受「面對國家」(Face the Nation)節目訪問時說：「參議員正在撰寫草案，文本就要完成，希望今天可以公開，期望2日啟動修正程序並於5日完成表決，接著就能繼續其他工作。」