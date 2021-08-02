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笑稱要「用議槌敲波洛西」 麥卡錫挨轟

編譯林梅婕／綜合1日電
眾院少數黨領袖麥卡錫(前左)31日晚在一場募款活動上戲言若當上議長，就將拿議長的小木槌敲打現任眾院議長波洛西(前右)。圖為兩人6月共同出席一場活動。(Getty Images)
眾院少數黨領袖麥卡錫(前左)31日晚在一場募款活動上戲言若當上議長，就將拿議長的小木槌敲打現任眾院議長波洛西(前右)。圖為兩人6月共同出席一場活動。(Getty Images)

眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)31日晚在一場募款活動上開了個玩笑，引發爭議；他稱倘若2022年期中選舉讓共和黨拿下眾院多數，他當上議長，就將拿議長的小木槌敲打現任眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)。

麥卡錫31日出席田納西州一場募款活動，會中他向共和黨員承諾將全力以赴贏得選舉時，以風趣的口吻說道：「我希望你們能看到波洛西將小木槌交給我，雖然那一刻我可能很難不用木槌打她，但我還是會把議會的事做好。」

不過這段話卻被田州媒體一名記者錄下來後，公布到社群網站上，引發眾怒。

面對麥卡錫的一番話，波洛西發言人哈米爾(Drew Hammill)在推特上回覆：「作為一個在國會暴動事件中成為你的川普支持者同夥的行刺目標的人，對於你做出這樣的暴力威脅發言，感到不齒且不負責任。」

加入網路輿論撻伐的還有眾院民主黨黨團主席傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)，他在推特上呼籲麥卡錫道歉，並說：「對女性做出暴力威脅，不該被一笑置之。」

民主黨籍的加州聯邦眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)也要求麥卡錫辭職負責，他說：「美國的政治已受夠暴力的威脅，而麥卡錫則是波洛西的潛在攻擊者。」

針對今年初的國會暴動事件，眾院成立特別委員會調查，麥卡錫提名的五位共和黨議員中，有兩位被波洛西拒絕加入委員會，對此兩人曾惡言相向；有線電視新聞網(CNN)報導指出，麥卡錫指控波洛西：「你做的事在歷史上還沒人敢做過」，波洛西則以「白癡」回覆麥卡錫的批評。

另外，麥卡錫也質疑波洛西要求所有進入國會眾院的助理及訪客都須戴上口罩的決策，並引用參、眾兩院對口罩規定的差異，他說：「如果她(波洛西)這麼聰明，我想知道參、眾兩院的科學變化差別是什麼。」

波洛西 眾院 共和黨

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