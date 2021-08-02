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再戰2024？川普陣營稱已募款1億

編譯柯立偉／綜合1日電
前總統川普團隊7月31日公布的政治獻金明細顯示，川普目前手上擁有的募款達1億200萬元。圖為他日前在俄亥俄州出席一場競選造勢活動。(路透)
前總統川普團隊7月31日公布的政治獻金明細顯示，川普目前手上擁有的募款達1億200萬元。圖為他日前在俄亥俄州出席一場競選造勢活動。(路透)

前總統川普雖未對外宣告將再戰2024，但此跡象已愈趨明顯。根據7月31日川普團隊公布的政治獻金明細，川普目前手上擁有的募款已達1億200萬元；團隊更透露，僅今年上半年就募得8200萬元。不過，詳細分析川普團隊提交聯邦選舉委員會(FEC)的報告，會發現川普目前擁有的捐款，大多來自去年選舉政治獻金的結餘。

根據美國廣播公司(ABC)分析，川普團隊宣稱今年募得的8200萬元中，究竟有多少是來自去年政治獻金結餘款尚不清楚，但可確定其中約1800萬元來自去年的捐款。如果單看「今年捐獻」的政治獻金，川普今年上半年度約募得5000萬元。

川普團隊公布的政治獻金明細，足見川普的個人魅力仍在。至少就現階段而言，還有許多共和黨人需要靠川普的支持才能順利募款。而川普吸引捐款的主要訴求，乃基於其「大選舞弊論」，雖然各地法院大多駁回此類訴訟、各地選務機關也多次重申沒有任何舞弊證據，但社會上仍有民眾支持此等主張，川普的政治生命因而能夠持續。

不過，川普現階段募得的政治獻金是否真會用在2024總統大選上仍是未定之天，這些募得的款項目前大多用在支付重計票費用、各種顧問費、律師費、法庭規費上。根據財報支出明細，就選舉舞弊論而聘請出庭律師是川普最燒錢的一項花費，約580萬元。

另外，與大選驗票相關的支出也高達380萬元，其中僅就驗票進行法律諮詢就花了200萬元，還聘請前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)之前經營的「朱利安尼保全公司」(Giuliani Security & Safety)，為他們報銷往返全國各地驗票的旅費支出也高達7萬6000元。

此外，川普的捐募帳戶另向親川普的「美國第一政策研究會」捐款100萬元，還預計將這些募款用在2022期中選舉中，幫助挺川的共和黨人奪回聯邦兩院多數。

川普 美國 共和黨

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