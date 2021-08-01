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參院周末「罕見加班」趕基建草案 拚8月休會前完成表決

記者胡玉立／綜合報導
國會參院多數黨領袖舒默(右)抵達國會山莊，利用周末加開特別會，快馬加鞭審議基建案。(Getty Images)
國會參院多數黨領袖舒默(右)抵達國會山莊，利用周末加開特別會，快馬加鞭審議基建案。(Getty Images)

國會參院7月31日針對兩黨合作的基礎建設方案召開罕見的周末會議，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)鼓勵草擬法案作者及早完成法案編寫，好讓參議員開始提出修正案；舒默說打算把議員留在華府，以完成對基建草案和預算草案的表決，「完成草擬所需時間愈長，我們留在這裡的時間就愈久，但我們一定會完成工作。」

幾位參議員曾預測草案文本會在7月30日或31日稍早備妥審查，但直到31日仍未完成；舒默表示，他明白完成如此龐大草案的編寫任務艱鉅。他希望參議員能在8月休會前完成表決。

舒默7月30日晚上表示，「在共和黨同事合作下，我相信可以在幾天內完成兩黨基礎建設草案。」

參院訂今年稍晚開始制定預算規模高達3.5兆美元的社會、健康和環境法案；兩黨合作基礎建設計畫案也很龐大，五年內新支出達5500億元，超出典型高速公路和公共工程所需；如果加上未來五年的預期開支，總成本將增到將近1兆元。

在國會山莊傳閱的法案草案顯示，草案提出時可能超過2500頁；全案資金來源可能無法滿足赤字鷹派要求，其中包括重新利用未用完的新冠疫情紓困金，以及依賴規畫中的未來經濟增長。

兩黨基建方案主要投資包括：用於道路和橋樑1100億元、用於公共交通390億元、用於鐵路660億元、用於供水和污水處理基礎設施550億元，數十億美元用於機場、港口、寬頻網絡和電動汽車充電站。

這場罕見的兩黨合作，正在測試兩黨參議員互信能力；德州共和黨參議員康寧(John Cornyn)預測，因法案草案部分內文不符談判協議，「這會是一場折磨。」

17名共和黨參議員與所有民主黨人上周共同投票展開辯論，啟動為期數天的法案審議過程；參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)稍後也再次投票贊成推動此進程。

未來幾天，願意通過拜登總統議程關鍵部分的共和黨參議員人數，會增加還是減少，將決定拜登關注的主要議題能否順利通過。

康寧表示，他希望舒默讓所有參議員都有機會制定法案，允許雙方成員進行修正。他說：「我很失望的是，舒默以為應該設法迫使我們就並不完整的法案投票表決；我希望我們現在稍微踩下剎車，花時間和精力評估立法的好處及成本 。」

兩黨為基建方案共同努力的結果，將為拜登下一回合3.5兆元大手筆預算案辯論奠定基礎。此預算案涉及各黨派傾力追求且影響深遠的計劃和服務，包括兒童保育、稅收減免和醫療保健等等，其影響幾乎涵蓋全國各地的人民生活。共和黨人強烈反對預算法案；該法案需簡單多數才能過關。

參議員 預算 共和黨

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