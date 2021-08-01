禁逼遷令到期 全美百萬租客住房危機 付不出房租就得走

紐約維權組織7月31日在布魯克林集會抗議房東逼遷房客。(Getty Images)

最高法院裁定不會延長禁止逼遷令之後，全國數以百萬計拖欠租金 的租戶可能被迫離開家園，面對未知的命運。

紐約、新澤西、馬里蘭、伊利諾、加州等州及和華盛頓特區，暫停逼遷令仍將有效，直到今年較晚，但在其他地方，暫停逼遷令的完結，意味房東 在星期一就可以採取行動，多年來的最嚴重的逐客行動就會在數星期內上演，迎來自大衰退以來最嚴重的住房危機。

大邁阿密法律服務組織(Legal Services of Greater Miami)主管赫恩(Jeffrey Hearne)預估8月份將是艱難的一個月，很多人流離失所；他形容這是一個前所未有的數字。

亞斯本研究所(Aspen Institute)指出，目前有超過1500萬人的家庭是拖欠房租，金額高達200億元；而根據人口普查局的調查，截至7月5日，全國約有360萬人表示會在未來兩個星期被逐。

以地區而言，南部部分地區以及一些租戶處於較弱勢的地區，會出現最大的逼遷；另外新冠疫苗接種率較低的有色人種社區，同樣會遭受最嚴重的打擊；維權組織認為，這場住房危機會對郊區和農村地區產生極大影響，以及一些曾失業但從未遭房東驅逐的工薪家庭。

亞利桑納州皮馬郡(Pima County)負責執行驅逐行動的員警克瑞斯坦‧蘭德爾(Kristen Randall)表示，就她個人所知，很多被逐的人以前都有工作 ，從未遇過類似問題；儘管有人嘗試找房子，或與家人同住，但有人只能留在自己的車內，又或準備到庇護所。

根據房貸銀行家協會的數字，估計全國有175萬個房主(約占全部國房主的3.5%)因疫情關係，與銀行達成寬限計畫而延遲還房貸，但已陸續到期，業界人士估計，當9月開始首輪法拍程序(foreclosure)，房主喪失房屋贖回權時， 住房危機會進一步惡化。

維克森林大學(Wake Forest University)法學教授、美國律師協會負責租戶遭驅逐事務特別工作組主席本弗(Emily Benfer)認為，目前全國範圍內正處於流離失所的災難性邊緣。

她認為，如果有更多時間來分配租金援助，這是完全可以避免的；聯邦撥款250億元給各州及地方，但實際上僅分配了首批約30億元。