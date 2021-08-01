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籲延長禁止逼遷令 進步派議員上書拜登、眾議員夜宿國會

編譯陳韻涵／綜合31日電
國會眾議員蔻瑞布希(中)與支持者在國會大廈前露宿過夜，要求聯邦儘快延長禁止逼遷令。(Getty Images)
國會眾議員蔻瑞布希(中)與支持者在國會大廈前露宿過夜，要求聯邦儘快延長禁止逼遷令。(Getty Images)

民主黨進步派眾議員7月31日致函拜登總統和聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)，要求當局動用一切權力，延長7月底到期的禁止逼遷令；而曾為無殼蝸牛的眾議員布希(Cori Bush)30日在國會大廈漏夜抗議，矢言不會坐視逼遷危機。

這封由眾議員普瑞斯利(Ayanna Pressley)、布希、戈梅茲(Jimmy Gomez)、歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)、歐瑪(Ilhan Omar)、特萊布(Rashida Tlaib)、賈亞帕(Pramila Jayapal)，以及鮑曼(Jamaal Bowman)連署的信件寫道：「在新冠肺炎疫情持續且變種毒株Delta肆虐之際，逼遷危機事關公衛與安全，呼籲政府緊急因應，CDC必須動用一切權力延長禁止逼遷令。」

最高法院6月投票延長此令時表示，將不再展延，除非有「明確的國會職權」；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，拜登支持CDC延長此令，但「最高法院明確指示此令不可再延」，呼籲眾院採取行動。

CDC基於防疫實施禁止逼遷令，但眾院共和黨阻止延長此令至10月18日的動議，眾院民主黨內部也缺乏足夠的支持票數讓此案交付表決。

參與街頭抗爭後步入政壇的布希30日晚在國會大樓漏夜抗議國會未能延長禁止逼遷令，她翌日表示：「我曾與伴侶及兩個小孩住在車裡，我感同身受，不會坐視其發生；我會挺身而出並為可能受影響的700萬人發聲，不只我，眾議員普瑞斯利、歐瑪昨晚也與我們同在，我們會確保人們知道這不妥，而我們不會袖手旁觀。」

參議員伊莉莎白‧華倫(Elizabeth Warren)31日呼籲參院採取行動，隨後加入布希在國會外的抗議行列。

智庫阿斯本研究所(Aspen Institute)和新冠病毒驅逐保護計畫(COVID-19 Eviction Defense Project)統計，全美約有650萬戶面臨逼遷命運，總欠繳房租約200億元。

國會眾議員蔻瑞布希(中)在國會大廈前露宿過夜，要求聯邦儘快延長禁止逼遷令。(Ge...
國會眾議員蔻瑞布希(中)在國會大廈前露宿過夜，要求聯邦儘快延長禁止逼遷令。(Getty Images)
國會眾議員蔻瑞布希要求聯邦儘快延長禁止逼遷令，她在國會山莊外露宿一晚後，獲得國會...
國會眾議員蔻瑞布希要求聯邦儘快延長禁止逼遷令，她在國會山莊外露宿一晚後，獲得國會參議員華倫聲援。(路透)

眾議員 CDC 眾院

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