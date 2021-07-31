福斯拒播「選舉欺詐」廣告 挺川枕頭大亨怒撤廣告

挺川派「枕頭大亨」林德。(美聯社)

福斯新聞網(Fox News)雖一向被視為親前總統川普 ，但不同意枕頭品牌「我的枕頭」(MyPillow)老闆有關2020總統大選結果「被偷」的商業廣告，讓「我的枕頭」大為不滿，決定撤回在福斯的所有廣告。

「我的枕頭」原是福斯的大客戶之一，公司執行長林德爾(Mike Lindell)表示，由於福斯新聞網拒絕播出一個有關2020年總統選舉出現欺詐的商業廣告，因此決定不再在福斯播放旗下公司的廣告。

福斯則發出聲明，對林德爾決定停放廣告表示遺憾，指他透過在福斯電視播放的廣告，成功建立自己的品牌；但聲明中沒說明是否已經阻止播出這個至稱選舉欺詐廣告。

林德爾表示，這個廣告是有關下月舉行的網路研討會宣傳廣告，廣告內容不會具體談及選舉欺詐的指控；不過他承認，這個研討會的目的，是要說明2020年的選舉結果，是透過選舉機器從川普那裡偷竊得來的，這也是川普一直以來的說法。

自2020年大選以來，林德爾一直是這個欺詐理論的堅決支持者之一，投票 機公司多明尼恩投票系統(Dominion Voting Systems)今年2月曾控告林德爾及「我的枕頭」誹謗，索償超過13億元，林德爾已經提出反訴。

「我的枕頭」去年在福斯新聞網投放了近5000萬元廣告，今年迄今也花了大約1900萬元廣告費。

林德爾曾表示，自他宣傳支持選舉欺詐的說法以來，許多零售商 已停止銷售其公司產品；不過一些零售商說停止銷售「我的枕頭」產品，是因為產品銷售不佳，非關政治原因。