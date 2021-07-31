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參院66：28表決通過 啟動兆元基建案辯論

記者顏伶如／綜合報導
國會參院表決通過就基建案進行修改協商。(取自C-SPAN)
國會參院表決通過就基建案進行修改協商。(取自C-SPAN)

參議院30日以66票對28票表決通過規模1兆元基礎建設法案進入辯論及條文修正。兩黨協商小組成員協助下，基礎建設法案在參院再次跨越障礙，未來幾天是否獲得更多支持，備受矚目。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)說，由於基礎建設法案已經獲得兩黨支持，立法程序可望迅速完成；他表示：「或許周末需要加班，或許幾項增修條文必須交付表決，但有了共和黨參院同僚的合作，我相信我們可以在幾天之內便完成這項獲得跨黨派支持的基礎建設法案。」

然而，共和黨德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)則說，基礎建設法案恐將面臨諸多波折。

基儲建設法案的進展，30日一開始就出師不利。就在參院進入程序表決後不久，議程就宣告暫停；孔寧說，議程暫停的原因是法案條文某些文字與兩黨協商小組的協議結果不符。

議程恢復進行之後，程序表決持續進行，投票結果為66票對28票，基礎建設法案得以進入下一個階段的辯論與條文修正。

本周稍早，17名參議員加入民主黨陣營，28日晚間程序表決以67票對32票結果，同意討論基礎建設法案。共和黨方面對基礎建設法案的支持，到了30日基本上並未消退，參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)也投票贊成讓法案進入下一個階段。

未來幾天，共和黨參議員是否願意投票支持基礎建設法案當中的拜登總統重要施政項目，攸關法案最後是否能夠立法成功。

孔寧接受媒體訪問時說，舒默應該會同意讓所有參議員都有機會主導法案走向，允許兩黨參議員修改法案條文。

由於參院將於8月休會，舒默打算快馬加鞭完成介紹議案條文的程序；共和黨俄亥俄州聯邦參議員波特曼(Rob Portman)、民主黨亞歷桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)30日發表聲明說，法案條文已經接近最終版本定案，30日晚間可望正式公布。

參院「問題解決者黨團」在基建案表決前密集表態。(歐新社)
參院「問題解決者黨團」在基建案表決前密集表態。(歐新社)

參議員 參院 共和黨

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