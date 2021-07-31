拜登「妥協代替對抗」 操盤推川普未能辦到的基建案

關係重大的美國基建案在兩黨取得基本共識下，在參院邁開了第一步，圖為參院多數黨領袖舒默(右)與少數黨領袖麥康諾在表決前會面。(歐新社)

拜登 總統7月下旬成功推動基礎建設方案，通過立法的第一道重大障礙，證明他對兩黨合作的信念並沒出錯，也否定掉自己前任川普 激進橫行的執政風格；拜登是老練政治人物，認為妥協是美德，而非錯失碾碎政敵的良機，另相信就大基建案而妥協，不僅是自己施政前提，也測試他擔任總統的根本理念。

紐約時報報導，當然拜登的大規模基建案能否循序漸進，還要花很長時間，其成敗堪稱拜登的總統遺產；他打賭，自己能團結政治理念各異的國會議員，而解決重大國政問題，即便在政治激烈極化的時候也辦得到，基建案是測試拜登賭贏賭輸的最佳機會。

拜登高級顧問唐尼隆(Mike Donilon)表示，拜登釋出信息，指全國必須團結，才能解決國家當前的挑戰，另造福工薪家庭，而人民也接收到拜登的信息；雖說很多政論家質疑兩黨合作可不可行，但民眾對自己的需求，向來心知肚明。

紐時認為，唐尼隆的話或許很貼切，但8月4日的投票，決定參院是否要審理兩黨協商版的基建案，猶有變數，不保證拜登的一番心血就能成功。基建案也還有幾大障礙要邁過，包括白宮進步派對拜登退讓、換取共和黨 的支持，很是不悅；共和黨議員依然可能反對本案，川普屢推不過，憑什麼要讓拜登過關？

只是就目前看來，拜登已勉力辦到川普多次打包票卻始終跳票的事，也就是推動斥資龐大、兩黨都支持的方案，重建美國橋梁道路水管等設施；拜登取得17名共和黨參議員的支持，這一點意義尤其不凡，兩黨在國會為了要不要戴口罩、1月6日國會山莊遇襲案，就大吵特吵了一周。

助理們指出，拜登過去幾周要求每日就兩黨協商簡報數次，親自指揮哪些行政政策可以讓步，經常打電話給兩黨溫和派，施壓而最終達成協議。

紐時指出，川普2016年當選前後，也表示要推大基建案，但始終沒推動過關，「基建周」(Infrastructure Week)在華府於是成為笑談；這次兩黨快達成協議，川普不忘發表聲明反對，但跟他當初推案一樣，根本沒貫徹到底的決心。

民主黨參議員凱恩(Tim Kaine)表示，基建案能初步過關，兩黨參議員固然都值得推崇，但拜登及其行政團隊願意耐心地跟共和黨共事，最終讓本案存活下來，堪稱功不可沒。