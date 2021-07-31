我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山房東拿錢換鑰匙 付47.5萬趕走房客

Delta變種突破中國防線 蔓延8省22地 逾200人確診

拜登「妥協代替對抗」 操盤推川普未能辦到的基建案

編譯潘勛／綜合30日電
關係重大的美國基建案在兩黨取得基本共識下，在參院邁開了第一步，圖為參院多數黨領袖舒默(右)與少數黨領袖麥康諾在表決前會面。(歐新社)
關係重大的美國基建案在兩黨取得基本共識下，在參院邁開了第一步，圖為參院多數黨領袖舒默(右)與少數黨領袖麥康諾在表決前會面。(歐新社)

拜登總統7月下旬成功推動基礎建設方案，通過立法的第一道重大障礙，證明他對兩黨合作的信念並沒出錯，也否定掉自己前任川普激進橫行的執政風格；拜登是老練政治人物，認為妥協是美德，而非錯失碾碎政敵的良機，另相信就大基建案而妥協，不僅是自己施政前提，也測試他擔任總統的根本理念。

紐約時報報導，當然拜登的大規模基建案能否循序漸進，還要花很長時間，其成敗堪稱拜登的總統遺產；他打賭，自己能團結政治理念各異的國會議員，而解決重大國政問題，即便在政治激烈極化的時候也辦得到，基建案是測試拜登賭贏賭輸的最佳機會。

拜登高級顧問唐尼隆(Mike Donilon)表示，拜登釋出信息，指全國必須團結，才能解決國家當前的挑戰，另造福工薪家庭，而人民也接收到拜登的信息；雖說很多政論家質疑兩黨合作可不可行，但民眾對自己的需求，向來心知肚明。

紐時認為，唐尼隆的話或許很貼切，但8月4日的投票，決定參院是否要審理兩黨協商版的基建案，猶有變數，不保證拜登的一番心血就能成功。基建案也還有幾大障礙要邁過，包括白宮進步派對拜登退讓、換取共和黨的支持，很是不悅；共和黨議員依然可能反對本案，川普屢推不過，憑什麼要讓拜登過關？

只是就目前看來，拜登已勉力辦到川普多次打包票卻始終跳票的事，也就是推動斥資龐大、兩黨都支持的方案，重建美國橋梁道路水管等設施；拜登取得17名共和黨參議員的支持，這一點意義尤其不凡，兩黨在國會為了要不要戴口罩、1月6日國會山莊遇襲案，就大吵特吵了一周。

助理們指出，拜登過去幾周要求每日就兩黨協商簡報數次，親自指揮哪些行政政策可以讓步，經常打電話給兩黨溫和派，施壓而最終達成協議。

紐時指出，川普2016年當選前後，也表示要推大基建案，但始終沒推動過關，「基建周」(Infrastructure Week)在華府於是成為笑談；這次兩黨快達成協議，川普不忘發表聲明反對，但跟他當初推案一樣，根本沒貫徹到底的決心。

民主黨參議員凱恩(Tim Kaine)表示，基建案能初步過關，兩黨參議員固然都值得推崇，但拜登及其行政團隊願意耐心地跟共和黨共事，最終讓本案存活下來，堪稱功不可沒。

拜登 川普 共和黨

上一則

150萬領失業金且已繳稅者 將可獲退稅 平均退款1686元

下一則

沃爾瑪要求疫情熱區員工戴口罩 10月4日前打疫苗

延伸閱讀

阿富汗首批221名「戰友」抵美 拜登：歡迎展開新生活

阿富汗首批221名「戰友」抵美 拜登：歡迎展開新生活
東奧／拜登宣布：派駐聯國大使出席閉幕式 團員2人

東奧／拜登宣布：派駐聯國大使出席閉幕式 團員2人
華郵：川普是否履行捐出總統薪水承諾 儼然成謎

華郵：川普是否履行捐出總統薪水承諾 儼然成謎
禁止逼遷令明到期 拜登籲國會授權延長

禁止逼遷令明到期 拜登籲國會授權延長

熱門新聞

父母的期待一直是李蘇妮不斷打拚、奮鬥的動力。圖為她29日在女子體操全能決賽中取得佳績後對著電視鏡頭，向遠在家鄉收看轉播的父母比愛心圖案。(路透)

李蘇妮奧運摘金／買不起平衡木 爸爸親手為她做一個

2021-07-30 02:27
18歲奧運女選手安娜斯塔西亞‧索歐洛提克，25日為美國女子跆拳道奧運比賽贏得首面金牌。(Getty Images)

中再收3金 女泳將添1銀、美狂補4金 男籃奧運翻船

2021-07-26 02:30
CDC預計將於27日下午3時的簡報會更新防疫指南，建議打完疫苗的人在室內某些場合也要戴口罩。(美聯社)

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

2021-07-27 11:51
中國外長王毅（右）在天津會見美國常務副國務卿薛曼。（新華社）

評／薛曼會王毅 美四兩「護欄」 撥掉中千斤「氣勢」

2021-07-26 21:09
針對美國16日發布香港「商業警示」並制裁7名中國涉港官員，中國外交部今晚宣布，中方決定採取對等反制，根據「反外國制裁法」對7個美方人員和實體實施制裁。(路透)

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

2021-07-23 16:02
新任中國駐美大使秦剛抵達美國。(中國外交部提供)

避免美中關係繼續惡化 秦剛到任

2021-07-28 16:31

超人氣

更多 >
擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變
香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元
苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見

苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見