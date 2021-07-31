司法部改口：財政部須交川普稅表 給眾院委員會審查

川普上任之初曾說他要把總統薪水全部捐出來。(美聯社)

司法部 30日表示，財政部必須將前總統川普 的納稅申報表交給由民主黨領導的眾院 歲出入委員會(House Ways and Means Committee)。

川普執政時，政府一直拒絕遵守眾院歲委會審查川普稅表的要求和傳票，該委員會為此向司法部提起申訴，司法部代理助理部長江森(Dawn Johnsen)在長39頁的法律顧問辦公室備忘錄中指出，財政部必須遵從國會委員會的意見。

司法部的意見並不代表川普報稅請求的案件就此結束，川普正以個人身分參與有關稅表的法庭訟案；他的律師打算在川普稅表提交至歲出入委員會前，向法庭陳述其論點。

紐約時報去年取得川普20多年來的納稅申報數據後發現，川普過去15年中有10年沒有繳納所得稅，2016年和2017年只繳納了750元稅款；紐時還發現，國稅局正在審計一筆2010年7290萬元退稅案。川普過去一直以國稅局正在對他進行審計為由，不願公布自己的納稅申報表。歷任總統候選人只有他沒有公布自己的納稅紀錄。

此備忘錄結論與川普政府治下的司法部結論相反；川普治下的司法部曾告訴財政部，眾院委員會的要求缺乏法律依據。

江森在備忘錄中寫道，「相關法規很明確：應三個國會稅務委員會之一的主席書面要求，財政部長應向委員會提供所要求的稅務資料。」委員會收到川普納稅申報表，可非公開審查這些文件，再經表決向眾院全體發布報告，公開部分或全部文件。

司法部轉變態度稱，財政部應交出川普稅表，讓國會審查。圖為眾院歲出入委員會主席尼爾。(美聯社)

眾院歲委會主席理查尼爾(Richard Neal)2019年首次要求提供川普的個人和企業納稅申報表及相關國稅局(IRS)文件；他曾為此傳喚前財政部長米努勤(Steven Mnuchin)及IRS負責人。

OLC備忘錄指出，尼爾6月向財政部發出提供川普納稅申報表的新請求，要求查閱2015年至2020年的文件，不再是最初要求的2013年至2018年；新請求強調，委員會希望透過川普的納稅申報表，審視國稅局如何審計總統。

尼爾和民主黨議員讚揚司法部的轉變，尼爾聲明表示，「法律站在我們這一邊。我很高興司法部同意我們可以繼續前進。」

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi )也指出，「拜登政府在法治方面取得勝利，它遵守了尼爾主席對川普納稅申報表的要求，尊重了公眾利益。」

川普任命的華府聯邦法官麥克法登(Trevor McFadden) 已下令拜登政府，在向委員會提交川普稅報前，須提前72小時通知川普律師。該命令將於8月3日到期。