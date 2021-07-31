司法部改口：財政部須交川普稅表 給眾院委員會審查
司法部30日表示，財政部必須將前總統川普的納稅申報表交給由民主黨領導的眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)。
川普執政時，政府一直拒絕遵守眾院歲委會審查川普稅表的要求和傳票，該委員會為此向司法部提起申訴，司法部代理助理部長江森(Dawn Johnsen)在長39頁的法律顧問辦公室備忘錄中指出，財政部必須遵從國會委員會的意見。
司法部的意見並不代表川普報稅請求的案件就此結束，川普正以個人身分參與有關稅表的法庭訟案；他的律師打算在川普稅表提交至歲出入委員會前，向法庭陳述其論點。
紐約時報去年取得川普20多年來的納稅申報數據後發現，川普過去15年中有10年沒有繳納所得稅，2016年和2017年只繳納了750元稅款；紐時還發現，國稅局正在審計一筆2010年7290萬元退稅案。川普過去一直以國稅局正在對他進行審計為由，不願公布自己的納稅申報表。歷任總統候選人只有他沒有公布自己的納稅紀錄。
此備忘錄結論與川普政府治下的司法部結論相反；川普治下的司法部曾告訴財政部，眾院委員會的要求缺乏法律依據。
江森在備忘錄中寫道，「相關法規很明確：應三個國會稅務委員會之一的主席書面要求，財政部長應向委員會提供所要求的稅務資料。」委員會收到川普納稅申報表，可非公開審查這些文件，再經表決向眾院全體發布報告，公開部分或全部文件。
眾院歲委會主席理查尼爾(Richard Neal)2019年首次要求提供川普的個人和企業納稅申報表及相關國稅局(IRS)文件；他曾為此傳喚前財政部長米努勤(Steven Mnuchin)及IRS負責人。
OLC備忘錄指出，尼爾6月向財政部發出提供川普納稅申報表的新請求，要求查閱2015年至2020年的文件，不再是最初要求的2013年至2018年；新請求強調，委員會希望透過川普的納稅申報表，審視國稅局如何審計總統。
尼爾和民主黨議員讚揚司法部的轉變，尼爾聲明表示，「法律站在我們這一邊。我很高興司法部同意我們可以繼續前進。」
眾院議長波洛西(Nancy Pelosi )也指出，「拜登政府在法治方面取得勝利，它遵守了尼爾主席對川普納稅申報表的要求，尊重了公眾利益。」
川普任命的華府聯邦法官麥克法登(Trevor McFadden) 已下令拜登政府，在向委員會提交川普稅報前，須提前72小時通知川普律師。該命令將於8月3日到期。
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