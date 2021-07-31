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150萬領失業金且已繳稅者 將可獲退稅 平均退款1686元

編譯盧炯燊／綜合30日電
國稅局(IRS)本周開始又對150萬名領取失業救濟金並報了稅的人發放退稅，平均可獲1686元。(美聯社)
國稅局(IRS)本周開始又對150萬名領取失業救濟金並報了稅的人發放退稅，平均可獲1686元。(美聯社)

國稅局(IRS)本周開始又對150萬名領取失業救濟金並報了稅的人發放退稅，平均可獲1686元。

今年3月「美國救援計畫」(American Rescue Plan)正式成為法律後，2020年收入低於15萬元的個人及夫婦，若領取了失業救濟及報了稅，個人最高可獲1萬200元，夫婦可獲2萬400元的免稅額。

通常情況下，失業救濟金被視為應稅收入，所以需要報稅，所以在救援計畫成為法律時，他們一般都已報了稅，因此需要作出調整並退還，這是救援計畫實施後，國稅局的第四輪退稅。

在前三輪的退款裡，國稅局對1400萬名納稅人作出調整；在新一輪退稅中，國稅局確定約有170萬人會作出稅款調整，其中約有150萬人獲退款，平均退款1686元。

國稅局表示，獲退款者毋須申請或採取行動，國稅局會自動退款，若透過轉帳直接存入銀行的退稅，由7月28日開始；透過支票退款者，支票已於30日開始寄出。

此外，納稅人不必提交修改過的申報表，因為國稅局人員在審核的同時，會一併調整報稅表；對於超額納稅的個人，國稅局將退還多付的款項，或將款項用於其未繳稅款或聯邦和州債務。

根據世紀基金會(Century Foundation)的報告，2020年約有4000萬人獲得總額約5800億元的失業救濟金。

國稅局 退稅 支票

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