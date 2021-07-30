國會撥款21億增強警力 助阿富汗傳譯早日來美

國會兩院通過法案，提升國會警力。圖為國會警察日前應付在國會山莊前示威的民眾。(Getty Images)

國會29日通過一項緊急立法，將撥款21億元，以提升國會警力，並幫助阿富汗傳譯人員早日獲到移民美國 的簽證。

該法案放寬幫助美軍和美國外交官處理阿富汗事務的人取得簽證的條件，讓美國在撤軍尾期，能夠加速幫這些對美國有功勞的阿富汗國民逃離神學士的威脅。

參院 29日下午先以98票：0票通過這項21億元撥款法案後，眾院隨即以416票：11票通過；該法案將由拜登總統簽署成為法律。

法案中，增強國會警力的款項，不若先前眾院通過、民主黨提議的那麼多，但也足夠支應警察 薪資、國民兵進駐、補強門窗及周圍藩籬等費用。

民主黨議員說，再不通過這法案，國會警察8月就領不到薪水，國民兵保護國會的訓練也難以為繼。參院多數黨領袖舒默說，「我們不能讓這種事發生。」

四名國會警察27日在調查元月6日國會暴動實況的聽證會上，激昂陳述暴民闖進國會，企圖阻止國會議員認證拜登當選的程序時，他們如何承受肢體和語言暴力的攻擊，而為了保衛國會議員的安全，國會警察只得和入侵的暴徒進行「中世紀」式的攻防戰。

眾院議長波洛西28日說，這些現場描述，或許就是讓參院兩黨不得不盡速通過法案的原因。儘管如此，參院也只通過原37億元法案的減縮版。

波洛西很不滿，但也只能接受。她說，這不是眾院送到參院的草案，更不是「符合需要」的版本，不過，是「邁向未來很好的一步」。

這筆經費將用來加強保護國會議員的人身安全，增設國會大廈各角落的監視器，補齊元月6日「警民大戰」丟失或損壞的鎮暴器材。也將用來加強情報收集，讓警衛正確判斷四周的安全局勢，同時對經歷那天震撼，夢魘猶存的警察，提供心理輔導及復健補助。另外，歸墊5億2100萬元給國民兵單位，支付國民兵事後駐防了四個月，保衛國會安全的經費。

法案也撥款5億元讓軍方及國務院等單位，緊急運載符合簽證資格的阿富汗人到美國來安頓，並增加8000個簽證名額，讓翻譯人員的家屬也方便前來。