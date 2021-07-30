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波洛西唱反調：拜登無權減免聯邦學貸

編譯盧炯燊／綜合29日電
眾院議長波洛西(左)認為拜登總統(右)無權減免聯邦學貸，這個權力在國會。圖為波洛西日前在白宮出席總統簽署法案儀式。(美聯社)
眾院議長波洛西(左)認為拜登總統(右)無權減免聯邦學貸，這個權力在國會。圖為波洛西日前在白宮出席總統簽署法案儀式。(美聯社)

民主黨籍國會眾院議長波洛西(Nancy Pelosi )在減免聯邦學生貸款問題上，公然與總統及民主黨高層唱反調，直指拜登沒有權力減免聯邦學貸。

拜登1月剛上任即簽署行政命令，將聯邦學生貸款的支付期限寬限到10月；在2月，他還敦促國會在疫情紓援措施中，再為每個學生減免1萬元的貸款債務；但部分民主黨進步派仍嫌不足夠，要求將減免債務的額度提高到5萬元，並由拜登透過行政令實施。

波洛西一直以來對有關問題保持緘默似不沾鍋，但現在她終於表態持相反看法。

參院多數黨領袖舒默(Charles E. Schumer)、聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)、聯邦眾議員普莉絲萊(Ayanna Pressley)等民主黨左派，一直支持減免學貸，他們27日舉行記者會，要求拜登馬上行動；舒默甚至說，總統可以自行決定，只需要動一動筆，不需要國會同意。

他認為在目前疫情下，要貸款人償還債務是不公平的，人們給新冠病毒打得措手不及。應該給他們一個復元的機會；普莉絲萊同樣認為總統有減免學貸權力。

然而波洛西29日在記者會上反駁有關說法，她說，「人們總認為總統有權免除債務，但他沒有。他可以推遲，他可以拖延(償還學貸)，但他沒有那個(減免學貸)權力，這是屬於國會的一項法案。」

她又說，「假使你的孩子此刻決定不想上大學，而你又剛納稅，卻給用來免除了一些人的學貸，你可能會不開心。」

波洛西這番說話，即時引起一些維權組織的不滿，「學生債務危機」(Student Debt Crisis)的執行董事艾布拉姆斯 (Natalia Abrams)直指波洛西完全錯誤，會造成誤導。

她甚至質疑，隨著9月份學生貸款暫停還款期限即將結束，白宮在減免問題上仍拖拖拉拉，說明了可能並未完全同意取消學貸。

貸款 波洛西 拜登

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