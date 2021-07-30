輔選恐幫倒忙？賀錦麗民調差 民主黨發愁

副總統賀錦麗最近民望下跌，圖為29日她在白宮出席中小企業視訊會議，聽取業者對基建法案的看法。(歐新社)

最近三項民調 指出，副總統賀錦麗 的表現認可度比拜登總統來得低，且在邊界移民等事務處理得頗受詬病，讓原本民主黨 想派遣賀錦麗到各州國會選區，為期中選輔選的戰略為之大亂，生怕賀錦麗無法吸引支持者，甚至對候選人選情不利。

國會山莊報(The Hill)29日報導，RealClearPolitics民調機構指出，依三項最近民調加總平均數來看，就任六個月以來，賀錦麗的不支持度為46%，比拜登的43%還要慘上三個百分點。

若依經濟學人及輿觀(Economist-YouGov)7月24到27日聯合民調，那麼賀錦麗的不支持率來到48%。

一般時節，期中選派副總統出馬到各選區輔選，可以吸引群眾，增加候選人人氣，但賀錦麗的民調這麼慘，讓人不禁懷疑民主黨若想保住參、眾兩院多數席次，派賀錦麗出馬助選會不會幫倒忙。

民主黨策士指出，目前看來，賀錦麗更可能幫倒忙；感覺上賀錦麗到某些特定選區是可能籌不少錢，但黨對賀錦麗的用法，真必須深謀遠慮才行；有些選情緊繃的選區，以目前賀錦麗的聲勢，去了只會添亂。

即便某些賀錦麗的盟友都認為，她的表現並非嚴絲合縫，目前沒人替她發聲，說她處理政務表現優異；賀錦麗犯了不少錯誤，致毀譽參半。特別是邊境移民潮湧現一事，賀錦麗飽受抨擊；她前往南部的美、墨邊境，開記者會叫移民別來，招致某些進步派批評。

投票權益是賀錦麗另一受抨擊的話題。投票權爭議原爆地是喬治亞州，賀錦麗6月前往喬州亞特蘭大市，宣揚反對喬州壓抑投票權的新州法，兼勸說喬州民眾疫情期間快去接種疫苗。

但前總統歐巴馬的輿情專家班森(Joel Benenson)表示，只要使用得當，賀錦麗在很多重要選區還是很受歡迎的，喬治亞可能就是一例，去年選前賀錦麗就兩度前往當地造勢。

另外，不少民主黨認為，賀錦麗長期以來是右派的箭垛，川普及保守派長年負面攻擊賀錦麗，經常用種族歧及性別歧視的刻板來摜壓她，然後間接打到拜登；民主黨愈把賀錦麗藏起來、不力挺她，就中了右派的計。