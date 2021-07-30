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「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

禁止逼遷令明到期 拜登籲國會授權延長

編譯郭宣含／綜合29日電
去年10月多位租客在波士頓法院前陳情示威，要求疫期停止房東迫遷。(美聯社)
去年10月多位租客在波士頓法院前陳情示威，要求疫期停止房東迫遷。(美聯社)

全國禁止逼遷令將於31日到期，白宮29日以聲明表示，受限於聯邦最高法院的裁決，「禁止逼遷令」只能延長到7月底，呼籲國會立法來授權延長。

白宮表示，由於高傳播力的Delta變種病毒傳播，拜登總統原本打算延長聯邦禁止逼遷令備忘錄；拜登並呼籲國會延長禁止逼遷令，以即刻保護弱勢租客與其家人。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)和參院銀行、住宅和城市事務委員會主席布朗(Sherrod Brown)的幕僚指出，兩人正積極提案延長該備忘錄；民主黨人會盡快通過法案，並敦促共和黨人勿阻攔。

聯邦疾病防治中心(CDC)去年9月提出聯邦禁止逼遷令。

白宮在聲明中指出：「由於近期Delta病毒擴散，最可能遭驅逐和未接種的民眾都受影響，因此總統強烈支持CDC決定，進一步延長禁止逼遷令備忘錄，在這個高危險時刻保護租客。」

白宮表示：「可惜的是，最高法院明令將不再提供此選項。」

最高法院6月29日以五票比四票多數通過，「禁止逼遷令」只能延長到7月底；支持此決定的保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)表示，他會阻止延長該備忘錄的行動，除非「國會有明確清楚的授權。」

根據聯邦住房及城市發展部(HUD)，截至3月底，640萬戶家庭欠繳房租；根據人口普查局的「家庭脈動調查」，截至7月5日，全美約360萬名租客表示，他們在兩個月內會遭驅逐。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)6月表示，這是最後一次延長禁止逼遷令，並將失效日設為7月31日；CDC當初提出這項備忘錄，是為了避免房客被驅逐街頭或擠到收容所而使疫情惡化。

住房維權人士與部分議員呼籲，由於新冠疫情再度升溫，而且租金補助發放不足，禁止逼遷令應加以延長。

國會撥款近470億元租金補助，但在第一波250億元補助金中，州與地方政府到6月僅發放約30億元，紐約等州幾乎沒發放，其他州則僅批准寥寥數百萬元。

房東則反對禁止逼遷令並多次訴諸法院，他們主張不該延長該備忘錄，而是加速發放租金補助。

國家公寓協會(NAA)執行長主席平尼迦(Robert Pinnegar)表示，美國正面臨住房負擔能力危機，政府應該提出兼顧房客與房東的可行辦法。

白宮 CDC 租金

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