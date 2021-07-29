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波洛西拒2議員查國會暴動 麥卡錫怒撤經委會6共和黨成員

記者胡玉立／綜合報導
由於波洛西拒絕兩名共和黨籍議員加入調查國會暴亂案，國會少數黨領袖麥卡錫(右)從經濟特別委員會撤回六名議員，以示抗議。(美聯社)
由於波洛西拒絕兩名共和黨籍議員加入調查國會暴亂案，國會少數黨領袖麥卡錫(右)從經濟特別委員會撤回六名議員，以示抗議。(美聯社)

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)21日拒絕共和黨提出的「國會暴動調查特別委員會」兩名人選後，擴大了眾院兩黨之戰，眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)同日將六名共和黨成員撤出眾院「經濟差距和增長公平特別委員會」(Select Committee on Economic Disparity and Fairness in Growth)。

麥卡錫在波洛西反對他提出的兩名人選後，即已將全部五名共和黨眾議員提名人選自「國會暴動調查特別委員會」撤出。此舉顯示在國會分裂局勢下，試圖透過兩黨合作設置專責委員會，探究1月6日國會暴亂各個面向，幾乎是緣木求魚。

眾院議長波洛西拒絕兩名共和黨籍議員參與國會暴亂案的調查，使兩黨分裂加劇。(Get...
眾院議長波洛西拒絕兩名共和黨籍議員參與國會暴亂案的調查，使兩黨分裂加劇。(Getty Images)

紐約郵報28日報導，麥卡錫發言人史帕克斯(Matt Sparks)指出，「這就是我們當時所做的。我們將這些人選從考慮名單中撤出；這不代表將來不會再提名人選(經濟特別委員會)，我們還是可能會。⋯⋯但議長顯然已表明，她只想藉成立專責委員會來推進她自己的政治議程。」

自「經濟差距和增長公平特別委員會」撤出的六名共和黨眾議員分別是史戴爾(Bryan Steil)、戴維森(Warren Davidson)、阿靈頓 (Jodey Arrington)、拜斯(Stephanie Bice)、卡馬克 (Kat Cammack)和唐納斯(Byron Donalds)。

民主黨籍眾院國土安全委員會主席、也是國會暴動調查委員會主席湯普森(Bennie Thompson)5月中旬曾與國土安全委員會少數黨資深成員、眾議員卡特科(John Katko)達成兩黨合作成立調查委員會協議；但在前總統川普發聲明猛烈抨擊此想法後，麥卡錫和眾院共和黨黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)都站出來反對成立兩黨妥協的委員會。

由波洛西領導的民主黨人隨後設法自己成立特別委員會，並授權波洛西拒絕麥卡錫提名的共和黨人選：喬丹(Jim Jordan)及班克斯(Jim Banks)。波洛西表示，這兩人過去對國會暴亂事件的評論，讓她擔心他們的「誠信」。喬丹和班克斯一直都很積極地捍衛川普。

共和黨人指責波洛西將調查政治化，波洛西則聲稱特別委員會「並非跨黨派，而是無黨派」，強調是在「尋求真相」。

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