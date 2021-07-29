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最有賺錢魅力品牌 共和黨仍靠「川普！」賺錢

記者顏伶如／綜合報導
對共和黨來說，川普卻依然是最有賺錢魅力的品牌。(Getty Images)
對共和黨來說，川普卻依然是最有賺錢魅力的品牌。(Getty Images)

德州第六選區聯邦眾議員複選結果27日晚間出爐，美軍出身的共和黨候選人艾爾濟(Jake Ellzey) 擊敗獲得前總統川普背書的候選人蘇珊‧萊特(Susan Wright)而勝出；這次選舉被視為川普卸任總統後是否保有政治影響力的考驗，川普支持的萊特雖然一度聲勢領先，艾爾濟則是後來居上。

另一方面，對共和黨來說，川普卻依然是最有賺錢魅力的品牌，共和黨全國委員會以「川普終身會員」(Trump Life Membership)為號召，做為網路小額募款宣傳主軸；共和黨參院競選團隊則推出「官方版川普多數黨會員」(Official Trump Majority Membership)，成立宗旨在於協助共和黨贏回眾院多數，幾乎所有公開發言都必定提及川普，誇讚著其實並不存在的川普社群網站，鼓勵川粉捐款以便「奪回屬於川普的多數黨」。

2020年11月選舉中，萊特(Ron Wright)當選德州第六選區聯邦眾議員，原本就有肺癌的他後來感染新冠病毒，今年2月病逝，享年67歲；身為遺孀的蘇珊‧萊特角逐遞補遺缺，在特別選舉中獲得川普支持。

27日得票率超過53%的艾爾濟競選主軸並不是以反川普為基調，也沒有與兩度遭到國會彈劾的川普刻意畫清界線；競選期間，川普一路挺蘇珊‧萊特，還為她錄製拜票語音電話，並在選前之夜參加電話連線選民造勢活動；但萊特敗選或許反映出川普對選民影響力其實有限的現實。

川普卸任半年後的現在，共和黨2021年網路募款的致勝關鍵，基本上可用最近發送給支持者的募款通知信三字主題做為總結：「川普！川普！川普！」

政黨委員會發給支持者的募款信件文字，堪稱政治圈最為精雕细琢的宣傳創作，一字一句的安排都有用意，必須鼓吹更多民眾掏錢參與網路捐款。以川普為主題的募款口號，還有贈送與川普有關的小紀念品，例如玻璃杯、簽名照、川普活動門票以及川普T恤等，一再顯示募款成最為亮麗，7月份全國共和黨參院委員會(National Republican Senatorial Committe)便是實例。

紐約時報分析，打著川普旗幟的募款策略，讓共和黨獲得財務收益。聯邦政府資料顯示，共和黨三大聯邦委員會在2021年上半年裡，總共募得1億3480萬元個人直接捐款，幾乎與民主黨陣營在同期之間募得的1億3620萬元旗鼓相當。

不過，共和黨頻頻搬出川普名號爭取網路募款，意味著共和黨機器在可以預見的未來裡，並不願意也沒辦法與川普切割。

川普 共和黨 眾議員

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