兆元基建案主要條款達協議 參院通過程序表決

基礎建設法案推出以來一波三折，最終結果將影響拜登執政政績如何定位。(路透)

拜登 總統與兩黨協商小組參議員 對主要條款達成協議後，參院28日晚間通過程序表決，以展開討論規模近1兆元的基礎建設法案；基礎建設是拜登優先推動的施政項目之一，對於法案獲得重大進展，拜登以聲明表示歡迎，稱兩黨協議結果證明美國可以「做大事」。

法案項目包括近百年來最大手筆的長期投資計畫；拜登在聲明中說：「這項協議讓全世界看到，我們的民主是可以運行的。我們將再次改造美國，讓我們邁向未來。」

在兩黨支持下，參院以67票對32票通過，反映著參議員之間普遍存在著希望展開基礎建設法案討論的意願；美聯社報導分析，至於是否有足夠共和黨 參議員在法案最後表決時，願意加入民主黨投下贊成票，目前則未明朗。

長達700多頁的基礎建設法案，內容包括5500億元公共事務計畫的新預算；在28日的程序表決裡，17名共和黨參議員加入民主黨參議員行列，投下同意讓法案進入辯論的贊成票，其他共和黨參議員對基礎建設法案仍有疑慮。

率領共和黨協商小組的俄亥俄州聯邦參議員波特曼(Rob Portman)，28日稍早在其他四名共和黨參議員陪同下，在國會大廈宣布兩黨已達成協議。白宮官員與跨黨派協商小組的磋商，已進行數周之久。

在28日的閉門午餐會中，共和黨籍參議員紛紛收到厚重的簡報資料，但在共和黨參議員午餐會上仍然提出許多問題，要求了解更多細節。

美聯社取得的57頁共和黨結論綱要寫道，這項為期五年的支出法案，預算來源包括2050億元紓困法案剩餘款，以及某些州政府停發之後並未動用的530億元失業保險補助；另外，預算來源還包括因為美國經濟成長而獲得的560億元等。

美聯社報導指出，拜登介入參院的1兆元基礎建設協商，其實有高度政治風險；基礎建設法案推出以來一波三折，最終結果將影響拜登執政政績如何定位。

而拜登接下來還將推出的重大施政項目，還包括規模3.5兆元法案改進教育、醫療照護、擴大聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)服務範圍以及對抗氣候變遷等；倘若較小規模的法案都未能過關，中間路線派參議員將失去失持3.5兆元法案的興趣。