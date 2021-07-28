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紅藍女大將聯手查國會暴動 波洛西舉杯致敬錢尼

編譯郭宣含／綜合27日電
民主黨籍聯邦眾議院議長波洛西（左圖）與共和黨籍懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼（右圖）罕見為了調查國會暴動而聯手。（美聯社）
民主黨籍聯邦眾議院議長波洛西（左圖）與共和黨籍懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼（右圖）罕見為了調查國會暴動而聯手。（美聯社）

日前在眾院議長波洛西辦公室內，齊聚多名民主黨聯邦眾議員和懷俄明州共和黨聯邦眾議員麗茲‧錢尼，他們正在為調查1月6日國會暴動的首場委員會會議做準備；波洛西向錢尼舉杯，而這在過去幾乎是不可能發生的事。

知情人士透露，波洛西向在場人士談到「崇高責任」，並向前副總統之女兼在場唯一共和黨人舉杯表示：「讓我們向麗茲的勇氣致敬。」

政治經常成就不可能的聯盟，而波洛西和錢尼這對罕見對手難得放下歧見，一起為調查前總統川普支持者突襲國會當天的經過這個共同目標努力。

美聯社報導，波洛西和錢尼的會晤並不常見，兩位國會最強勢女性分屬對立政黨，但她們一致認同國會暴動當天的真相應公諸於世，並讓相關人士負起責任。

不過兩人的合作卻對她們帶來不成比例的得失；波洛西吸收錢尼支持她，在政治上更具益處，也讓該委員會有了兩黨成員的加入，避免被稱作是民主黨的政治手段。

但對錢尼而言，她早已因批評川普而遭踢出共和黨領導層，政治風險則顯得更高；錢尼認為川普須因鼓勵叛亂而遭彈劾，她勇於向眾院少數黨領袖麥卡錫提出異議，如今她面臨部分選民的反對聲浪，在家鄉連任初選也遭受重大挑戰。

儘管如此，仍未見錢尼有絲毫退卻之意，她認為這不僅是共和黨之戰，也是國家精神之戰；她曾表示：「美國人應該要知道發生了什麼事。」

波洛西和錢尼並非一見如故，兩人都忠於各自政黨，且在各自黨內闖出一片天，兩人相隔超過四分之一個世紀的歲數，不同的領導風格，很難想像兩人會成為盟友；波洛西是舊金山式的自由派，而錢尼則是懷厄明州的保守風代表之一，兩人唯一共通點就是都有五個孩子；調查國會暴動卻把兩人拉在一起。

波洛西 共和黨 川普

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