紅藍女大將聯手查國會暴動 波洛西舉杯致敬錢尼

民主黨籍聯邦眾議院議長波洛西（左圖）與共和黨籍懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼（右圖）罕見為了調查國會暴動而聯手。（美聯社）

日前在眾院議長波洛西 辦公室內，齊聚多名民主黨聯邦眾議員和懷俄明州共和黨 聯邦眾議員麗茲‧錢尼，他們正在為調查1月6日國會暴動的首場委員會會議做準備；波洛西向錢尼舉杯，而這在過去幾乎是不可能發生的事。

知情人士透露，波洛西向在場人士談到「崇高責任」，並向前副總統之女兼在場唯一共和黨人舉杯表示：「讓我們向麗茲的勇氣致敬。」

政治經常成就不可能的聯盟，而波洛西和錢尼這對罕見對手難得放下歧見，一起為調查前總統川普 支持者突襲國會當天的經過這個共同目標努力。

美聯社報導，波洛西和錢尼的會晤並不常見，兩位國會最強勢女性分屬對立政黨，但她們一致認同國會暴動當天的真相應公諸於世，並讓相關人士負起責任。

不過兩人的合作卻對她們帶來不成比例的得失；波洛西吸收錢尼支持她，在政治上更具益處，也讓該委員會有了兩黨成員的加入，避免被稱作是民主黨的政治手段。

但對錢尼而言，她早已因批評川普而遭踢出共和黨領導層，政治風險則顯得更高；錢尼認為川普須因鼓勵叛亂而遭彈劾，她勇於向眾院少數黨領袖麥卡錫提出異議，如今她面臨部分選民的反對聲浪，在家鄉連任初選也遭受重大挑戰。

儘管如此，仍未見錢尼有絲毫退卻之意，她認為這不僅是共和黨之戰，也是國家精神之戰；她曾表示：「美國人應該要知道發生了什麼事。」

波洛西和錢尼並非一見如故，兩人都忠於各自政黨，且在各自黨內闖出一片天，兩人相隔超過四分之一個世紀的歲數，不同的領導風格，很難想像兩人會成為盟友；波洛西是舊金山式的自由派，而錢尼則是懷厄明州的保守風代表之一，兩人唯一共通點就是都有五個孩子；調查國會暴動卻把兩人拉在一起。