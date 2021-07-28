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國會暴動聽證／錢尼促查川普通聯 金辛格哽咽要真相

記者顏伶如／綜合報導
調查1月6日國會暴動的眾院特別委員會27日首次舉行聽證會，共和黨籍眾議員麗茲‧錢尼(左)、金辛格(右)十分引人注目。(路透)
調查1月6日國會暴動的眾院特別委員會27日首次舉行聽證會，共和黨籍眾議員麗茲‧錢尼(左)、金辛格(右)十分引人注目。(路透)

旨在調查1月6日國會暴動的眾院特別委員會27日首次舉行聽證會，共和黨籍的懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)、伊利諾州聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)發言時雙雙砲口對內，批評與檢討共和黨同僚。

錢尼與金辛格是調查國會暴動眾院特別委員會成員中僅有的兩位共和黨籍成員；錢尼發言時說，倘若國會未能確實追究肇事責任，對於美國的共和立憲制而言，國會暴動事件將持續如同「癌症腫瘤」；她也呼籲共和黨國會同僚勇於支持針對國會數百年來遭受最糟糕的攻擊展開全面調查。

身為前副總統錢尼(Dick Cheney)的女兒，保守派政治世家出身的她，由於經常與前總統川普意見相左，並公開駁斥川普的選舉陰謀論，結果在共和黨內失勢並遭罷黜，今年5月被撤銷眾院共和黨黨團會議(House Republican Conference)主席頭銜。

錢尼27日的發言，檢討重點集中在川普身上，呼籲國會議員對於1月6日「當天白宮裡每一分鐘所發生的事」，都要查個水落石出；她說：「包括國會暴動之前、暴動期間以及之後的每一通電話，每一段對話以及每一場會議。」

空軍國民兵(Air National Guard)中校出身的金辛格，27日在聽證會上發言時明顯情緒激動，語帶哽咽，眼眶泛淚；他譴責保守派不顧事實公然「唱反調」，還散布陰謀論說詞企圖淡化1月6日國會暴動的嚴重性。

他說：「我們黨內很多人把這起事件視為不過是另一次政黨之爭。這種消息是有毒的，對於國會駐警與他們的家屬來說，造成傷害。」

調查1月6日國會暴動的眾院特別委員會27日首次舉行聽證會，共和黨籍眾議員金辛格談...
調查1月6日國會暴動的眾院特別委員會27日首次舉行聽證會，共和黨籍眾議員金辛格談起當時的親身遭遇，不禁哽咽拭淚。(歐新社)

金辛格說，他加入特別委員會就是為了要調查1月6日的真相，為了捍衛民主，不是為了贏得政黨鬥爭。

但眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)27日對媒體表示，民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)1月6日國會暴動當天疏忽職責，沒有善盡保護國會的責任，因此波洛西必須答覆說明，釐清她在這起超過140名員警受傷的暴動事件中，究竟扮演何種角色。

麥卡錫說，1月6日當天英勇的員警被迫在危險且超出能力範圍之外的情況下值勤，「都是因為眾院最高層領導無方而造成的」。

眾院 共和黨 川普

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