我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

背叛死神的吹哨者？美軍「無人機獵殺洩密」間諜罪判決

東奧／1500米自由式泳賽 美「女飛魚」雷德基奪金

國會警淚憶遭暴徒辱罵毆打 「他們都說是川普派來的」

編譯郭宣含／綜合27日電
國會眾院特別委員會27日舉行調查國會暴亂的首場聽證會，四名員警分別敘述暴徒攻擊情景，甚至一度淚灑國會。(歐新社)
國會眾院特別委員會27日舉行調查國會暴亂的首場聽證會，四名員警分別敘述暴徒攻擊情景，甚至一度淚灑國會。(歐新社)

眾院專責委員會開始調查1月6日國會暴動，當天保護國會的四名警察27日感性作證，前總統川普支持者闖進國會時暴力攻擊警察，一名警察被打到失去意識並心臟病發前，一度向暴徒哀求「我有孩子」；另有警察描述不停遭罵「黑鬼」的歧視字眼，其他警察則說暴徒試圖挖出他的眼睛、斥其為叛徒。

國會暴動逾六個月後，眾院展開首場聽證會，四名員警分別敘述暴徒攻擊情景，搭配當日暴動影片，甚至一度淚灑國會；他們偶爾憤怒譴責共和黨人不僅拒絕調查，還支持川普將當日暴力輕描淡寫。

國會警察鄧恩(Harry Dunn)表示，大概有20名暴徒罵他「黑鬼」和種族歧視用詞，他說這是他當警察以來從未遇過的情況；當時暴徒告訴鄧恩，沒人投票給拜登總統，他回應自己就把票給了拜登，一名女性暴徒大喊：「你們聽到了，這名黑鬼投給拜登！」

國會警察鄧恩表示，大概有20名暴徒罵他「黑鬼」和種族歧視用詞。(路透)
國會警察鄧恩表示，大概有20名暴徒罵他「黑鬼」和種族歧視用詞。(路透)

當日結束後，鄧恩私下啜泣並自問「這是美國嗎？」他說：「我留著紅色血液，我是美國公民，我是警察、和平人員。」

國會警察戈內爾(Aquilino Gonell)表示：「所有人，他們所有人都說『川普派我們來的。』」

戈內爾感性回想當時情景，他為保護議員遭暴徒推擠，當時他覺得沒法呼吸，以為「會為捍衛這道入口而死」。

國會警察戈內爾表示回想當時情景，他為保護議員遭暴徒推擠，覺得沒法呼吸，以為「會為...
國會警察戈內爾表示回想當時情景，他為保護議員遭暴徒推擠，覺得沒法呼吸，以為「會為捍衛這道入口而死」。(路透)

華府警察法諾(Michael Fanone)作證說，他遭暴徒「抓傷、毆打、泰瑟槍攻擊，還被稱作是美國叛徒。」在過程中，一名暴徒將他拉出警察隊伍並高呼「我抓到一個！」暴徒扯下他的徽章，甚至奪走他的武器，不停毆打他。

法諾表示，他聽到一名暴徒大喊「拿他的槍！用他自己的武器殺了他。」法諾說他被不停用電擊槍攻擊，他不停尖叫並向暴徒求饒「我有孩子」，他最後失去意識、心臟病發被送往醫院，現在患有創傷後壓力症候群。

華府警察法諾說，他被不停用電擊槍攻擊，他不停尖叫並向暴徒求饒「我有孩子」，他最後...
華府警察法諾說，他被不停用電擊槍攻擊，他不停尖叫並向暴徒求饒「我有孩子」，他最後失去意識、心臟病發被送往醫院。(路透)

華府警察哈吉斯(Daniel Hodges)表示，他記得暴徒朝兩院大門推擠時，他口吐白沫並高聲求救；他說當時「心中毫不懷疑」這些暴徒要來殺害國會議員。

哈吉斯稱暴徒為「恐怖分子」，他說被暴徒用他的口罩蓋住眼睛，隨後遭暴打、踢胸口；他還看到有暴徒揮舞支援執法人員的細藍線旗幟，卻攻擊警察。

華府警察哈吉斯表示，他記得暴徒朝兩院大門推擠時，他口吐白沫並高聲求救。(路透)
華府警察哈吉斯表示，他記得暴徒朝兩院大門推擠時，他口吐白沫並高聲求救。(路透)

警察 美國公民 拜登

上一則

睽違13年 女壘重返奧運 日本隊挫美奪金

下一則

缺工下加薪搶人手 「最低時薪15元」或成新常態

延伸閱讀

國會暴動調查首日聽證 4警作證：暴徒稱是川普派來的

國會暴動調查首日聽證 4警作證：暴徒稱是川普派來的
「美國不會如去年封城」拜登支持口罩令鼓勵接種疫苗

「美國不會如去年封城」拜登支持口罩令鼓勵接種疫苗
德州聯邦眾議員今補選 川普支持度試金石

德州聯邦眾議員今補選 川普支持度試金石
孟昭文提案 未用完移民配額留給下財年

孟昭文提案 未用完移民配額留給下財年

熱門新聞

亞馬遜創辦人貝佐斯20日搭乘新謝帕德號太空船成功上太空後，在記者會戴上著名女飛行員艾爾哈特（Amelia Earhart）擁有的護目鏡。路透

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

2021-07-21 07:53
奧運聖火台由日本網球名將大坂直美點燃。美聯社

東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台

2021-07-23 11:00
18歲奧運女選手安娜斯塔西亞‧索歐洛提克，25日為美國女子跆拳道奧運比賽贏得首面金牌。(Getty Images)

中再收3金 女泳將添1銀、美狂補4金 男籃奧運翻船

2021-07-26 02:30
川普的「政治行動委員會」今年籌款7500萬元，但都未用於複檢2020選舉結果，而用在川普私人開銷。（美聯社）

川普籌款7500萬查大選 全花在出遊、訴訟等私人開銷

2021-07-22 22:55
圖為紐約機場的地勤工作人員。(記者牟蘭╱攝影)

中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

2021-07-22 12:14
針對美國16日發布香港「商業警示」並制裁7名中國涉港官員，中國外交部今晚宣布，中方決定採取對等反制，根據「反外國制裁法」對7個美方人員和實體實施制裁。(路透)

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

2021-07-23 16:02

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追

1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追
體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心
台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國