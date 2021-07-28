全美人口成長0.35%創新低 勞動力將更依賴移民

過去10年來，越來越多社區面臨人口老化和青壯年人口不足的窘境。勞動力短缺的現象逐漸顯露。圖為一間辦公室空置的座位。(路透)

全美人口成長疲軟再加上新冠肺炎疫情 衝擊，去年更有一半的州，死亡人口多於出生人口。截至2020年7月1日的過去一整年，全美人口成長率寫下有史以來最低的0.35%，今年預計將持平，未來恐怕衝擊勞動人口和經濟發展。

過去在經濟復甦時，出生人口也隨之回升；不過美國 出生人口在2007年達到高峰，接下來兩年經濟低迷，隨後10年經濟成長表現雖然有目共睹，但新生兒人數卻不如預期。

全球老化研究所(Global Aging Institute)主席傑克森(Richard Jackson)就說：「過去兩個世紀，已開發國家的經濟建構於人口擴張之上。但現在，我們不再擁有這種長期的經濟和地緣政治優勢。」

由於前景不明的經濟和新冠疫情，今年的新生兒預計至少減少30萬人；許多人口統計學家表示，長期以來對經濟感到不安定，以及女性的教育水準提高等因素，加上疫情影響，導致生育率降低。

另一方面，用藥過量和謀殺造成的死亡增加，再加上慢性病等因素，使去年美國人的預期壽命減少1.5年，為二次大戰以來最大降幅。

雖然受惠拜登總統較開放的移民 政策，全美人口總數可能不會減少。但過去10年來，越來越多社區面臨人口老化和青壯年人口不足的窘境。截至2020年6月30日的過去一年，全美有55%的郡，死亡多於出生，較過去10年的37%還多。不論是都會區或鄉村，2010年代後半，出生死亡比呈現下降趨勢。

但相較於新生兒較多的都市，鄉村小鎮因缺少工作機會與托育中心，面臨更嚴重的人口老化。

過去全美近一半的經濟成長，受惠於勞動人口的增加。包括移民在內。但未來幾年的勞動力成長率，預計將略高於零。如此一來，美國將更加依賴移民。不過墨西哥的生育率穩定下降，移民最大的來源國中國與印度，也面臨人才荒，而且中國的人口成長也趨於平緩。

首當其衝的，預計是需要年輕人力的零售業和飯店住宿業。但在健康照護、資訊和工程領域，數以百萬計的嬰兒潮管理階層退休後，也將遭受衝擊。