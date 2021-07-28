我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

背叛死神的吹哨者？美軍「無人機獵殺洩密」間諜罪判決

東奧／1500米自由式泳賽 美「女飛魚」雷德基奪金

遠距上班工時更長 亞裔「多了4小時」最嚴重

記者顏伶如／綜合報導
調查顯示，疫情期間在各族裔勞工中，唯有亞裔勞工在家遠距上班的每日工作時間，遠遠超過進辦公室上班的工時。(Getty Images)
調查顯示，疫情期間在各族裔勞工中，唯有亞裔勞工在家遠距上班的每日工作時間，遠遠超過進辦公室上班的工時。(Getty Images)

美國爆發新冠疫情之後，各地頒布居家避疫規定，讓民眾的時間使用與分配，大受影響。紐約時報報導，最新完成的「美國人時間使用調查」(American Time Use Survey)報告顯示，在各個族裔的勞工中，唯有亞裔勞工2020年在家遠距上班的每日工作時間，遠遠超過進辦公室上班的工時。

在這項調查統計中，研究人員是以聯邦勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據以及2019年5月至12月、2020年5月至12月間的每日工作時間做為比較。整體而言，2020年疫情期間仍然前往工作地點上班的美國勞工，每日上班時間比2019年同期縮水約1小時39分鐘，疫情期間改為在家上班的美國勞工，每日上班時間則比2019年同期增加1小時38分鐘。

若以族裔區分，疫情期間改為在家遠距上班的亞裔勞工，每日工作時間比2019年同期增加4小時21分，遠距上班的白人勞工每日工時增加1小時36分，非洲裔勞工增加1小時1分，西語裔勞工增加1小時14分。

疫情期間仍然維持在原本工作崗位上班的亞裔勞工，每日工作時間則減少3小時28分鐘，白人勞工減少1小時32分，非洲裔勞工減少34分鐘，西語裔勞工減使少1小時36分。在所有族裔當中，只有亞裔勞工疫情期間遠距上班每日工作時間，超過仍在工作崗位上班的工時。

統計顯示，亞裔勞工與白人勞工在疫情期間比其他族裔勞工擁有更多在家遠距上班的機會，西語裔勞工則是最可能失業的族群。非洲裔勞工所從事的工作，最可能必須在疫情期間繼續留守工作崗位。

勞工 工作 疫情

上一則

國會暴動聽證／錢尼促查川普通聯 金辛格哽咽要真相

下一則

全美人口成長0.35%創新低 勞動力將更依賴移民

延伸閱讀

去年遠距上班比進辦公室工時更長 亞裔遙遙領先

去年遠距上班比進辦公室工時更長 亞裔遙遙領先
6月失業率4.8% 金融海嘯來最慘 近百萬勞工未充分就業

6月失業率4.8% 金融海嘯來最慘 近百萬勞工未充分就業
疫情以來常遠距工作？先搞懂報稅規定

疫情以來常遠距工作？先搞懂報稅規定
疫情助攻 「周工4日」指日可待

疫情助攻 「周工4日」指日可待

熱門新聞

亞馬遜創辦人貝佐斯20日搭乘新謝帕德號太空船成功上太空後，在記者會戴上著名女飛行員艾爾哈特（Amelia Earhart）擁有的護目鏡。路透

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

2021-07-21 07:53
奧運聖火台由日本網球名將大坂直美點燃。美聯社

東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台

2021-07-23 11:00
18歲奧運女選手安娜斯塔西亞‧索歐洛提克，25日為美國女子跆拳道奧運比賽贏得首面金牌。(Getty Images)

中再收3金 女泳將添1銀、美狂補4金 男籃奧運翻船

2021-07-26 02:30
川普的「政治行動委員會」今年籌款7500萬元，但都未用於複檢2020選舉結果，而用在川普私人開銷。（美聯社）

川普籌款7500萬查大選 全花在出遊、訴訟等私人開銷

2021-07-22 22:55
圖為紐約機場的地勤工作人員。(記者牟蘭╱攝影)

中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

2021-07-22 12:14
針對美國16日發布香港「商業警示」並制裁7名中國涉港官員，中國外交部今晚宣布，中方決定採取對等反制，根據「反外國制裁法」對7個美方人員和實體實施制裁。(路透)

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

2021-07-23 16:02

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追

1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追
體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心
台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國