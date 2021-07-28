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缺工下加薪搶人手 「最低時薪15元」或成新常態

記者張聲肇／綜合報導
雇主為了找人手，紛提高薪資，15元最低時薪可能成新常規，比聯邦2009年最低工資7.25元的多一倍以上。圖為加州一家公司面試求職者。(Getty Images)
雇主為了找人手，紛提高薪資，15元最低時薪可能成新常規，比聯邦2009年最低工資7.25元的多一倍以上。圖為加州一家公司面試求職者。(Getty Images)

「本店招工，時薪15元」的牌子，在郊區商店、餐廳隨處可見，雇主為了找人手，紛紛提高薪資，15元最低時薪可能成新常規，比聯邦2009年最低工資7.25元的多一倍以上。

美國從新冠疫情封閉期結束，經濟重啟以來，消費者「報復性」湧至各商場、餐廳，業者為滿足客戶需求，紛紛緊急招聘員工，而在失業率雖高，失業人口卻不願就業下，招人最快的辦法莫如提高薪資，不能再死守2009年以來紋絲不動的聯邦最低薪資標準。

多年來，特別是2020年總統競選期間，勞工團體與「進步派」政治人物不斷鼓吹15元時薪，取代7.25元的最低時薪；如今，不待立法通過，商家為了營業，就主動把時薪提高到15元。

明尼蘇達大學經濟學者索雋諾(Aaron Sojourner)認為這絕非「巧合」，而是社會活動家和勞工喊了十年，也不斷累積談判實力的結果。

儘管如此，時薪不到15元的勞工仍數以百萬計，國會預算處預估，2025年前，時薪不足15元的勞工人數，將達1700萬人。

雇主為了找人手，紛提高薪資，15元最低時薪可能成新常規，比聯邦2009年最低工資...
雇主為了找人手，紛提高薪資，15元最低時薪可能成新常規，比聯邦2009年最低工資7.25元的多一倍以上。圖為加州一家公司面試求職者。(Getty Images)

官方認知顯然和民間實情有落差，聘雇公司ZipRecruiter勞工經濟學者茱莉亞‧波拉克(Julia Pollack)說，在她公司網站刊登的求才廣告，時薪15元的職位比2019年多出一倍，提供退休金儲蓄401(k)、彈性工時、簽約獎金等福利的商家，也越來越多。

這波漲薪潮的受益人之一是22歲的梅姬‧希梅爾(Maggie Himmel)；她去年秋天開始在密爾瓦基「夢之花」花店工作時，時薪12.5元；今年1月，老闆把她的時薪提高為15元；她終於不用和姊妹同租公寓，可以「獨立」而居了。

「可以搬出去，是我的一大人生目標。我好高興」，她說。

她的老闆戴姆(Steven Dyme)則說，這樣的時薪讓他更能在經濟重開、婚事驟增之際，雇到足夠人手；開了四家店的戴姆說，他現在雇了80名全職和兼職員工。

短工網站Snagajjob的執行長史蒂文生(Mathieu Stevenson)說，某些餐廳甚至給員工退休福利，有點讓藍領工作白領化的味道，「各方辯論15元最低工資的問題，基本上已透過市場力量解決了」。

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