我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新增「高端疫苗」意願登記 AZ和莫德納暫不混打

東奧／美國女排3：0勝出 中國小組賽吞二連敗

上半年9000億熱錢湧進美國 超過全球總和

編譯林育正洪毅／綜合26日電
投資人相信美國經濟復甦的表現將優於絕大部分國家，美國依然是投資股票、債券及其他資產的首選地。圖為紐約證券交易所外。(Getty Images)
投資人相信美國經濟復甦的表現將優於絕大部分國家，美國依然是投資股票、債券及其他資產的首選地。圖為紐約證券交易所外。(Getty Images)

全球投資人看好美國在新冠肺炎疫情後的濟復甦勢頭強勁，促使投資人大舉湧入美國市場；「華爾街日報」報導，今年上半年就有超過9000億元熱錢湧入購買共同基金與指數股票型基金(ETF)，是1992年以來最高紀錄，甚至比全球流向其他地區的淨值加總還要多。

這樣的背景下，美國股市漲勢持續刷新紀錄，稱冠全球主要交易所；今年以來，史坦普500指數(S&P 500)上漲逾17%，德國DAX指數漲14%，中國上證指數漲2.2%，日本日經225指數則漲勢微弱。

這種趨勢表明，投資人相信美國經濟復甦的表現將優於絕大部分國家，美國依然是投資股票、債券及其他資產的首選地。

不過從上半年尾聲，資金有從美國撤出的跡象，6月湧入美國基金的金額為510億元，與5月的1680億元相比大幅降低，而且還是自1月以來，首次低於1000億元；而湧入全球其他地方基金的金額，則從5月的840億元上升至930億元。

投資人相信美國經濟復甦的表現將優於絕大部分國家，美國依然是投資股票、債券及其他資...
投資人相信美國經濟復甦的表現將優於絕大部分國家，美國依然是投資股票、債券及其他資產的首選地。圖為紐約證券交易所外。(Getty Images)

美國的經濟復甦不太可能一帆風順，新冠變種病毒，通貨膨脹，聯準會政策等，都可能會影響美國的復甦勢頭，儘管美國的經濟復甦不太可能因此脫軌，苦於變種病毒的也非只有美國，許多國家還有疫苗數量吃緊的問題。

根據財政部近期資料，5月海外持有的美國債券，為去年2月以來的新高。高盛(Goldman Sachs)也預估，今年下半年海外投資人預計再投入2000億元至美國市場。

法盛(Natixis)投資管理投資組合經理雅納西維奇(Jack Janasiewicz)表示：「疫情後的美國經濟非常強勢，從我們的角度來看，前景是非常樂觀的。」

華爾街日報對經濟學者進行調查，預測美國2021年經濟成長達6.9%，優於國際貨幣基金(IMF)對全球成熟與新興市場的預測。美國的經濟復甦緩步但穩定，成長優於其他國家，因此債券也更受投資人親睞。

目前相較便宜的美元，也使投資人免受匯差影響，根據新興市場投資組合基金研究機構(EPFR)，截至6月30日，外國債券基金增加美國持股至25%，優於過去兩年。

不過Telemus資本投資長德米特里申(Matt Dmytryszyn)表示，雖然從美股市場獲利，但他有意增加歐洲市場持股。他說：「在美國的獲利回到疫情之前，我們也開始看到也許海外有更多機會。」

美國 投資 指數

上一則

評／薛曼會王毅 美四兩「護欄」 撥掉中千斤「氣勢」

下一則

退伍軍人事務部 11.5萬醫護強制八周內接種

延伸閱讀

上半年9000億熱錢湧美國 超過全球總和

上半年9000億熱錢湧美國 超過全球總和
評／薛曼會王毅 美四兩「護欄」 撥掉中千斤「氣勢」

評／薛曼會王毅 美四兩「護欄」 撥掉中千斤「氣勢」
為河南水災捐款 南加華人首日籌款近18萬人民幣

為河南水災捐款 南加華人首日籌款近18萬人民幣
「講英語 你在美國 就得說英語」華女曼哈頓遭人扯髮吐口水

「講英語 你在美國 就得說英語」華女曼哈頓遭人扯髮吐口水

熱門新聞

亞馬遜創辦人貝佐斯20日搭乘新謝帕德號太空船成功上太空後，在記者會戴上著名女飛行員艾爾哈特（Amelia Earhart）擁有的護目鏡。路透

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

2021-07-21 07:53
奧運聖火台由日本網球名將大坂直美點燃。美聯社

東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台

2021-07-23 11:00
全球首富貝佐斯(圖)20日搭乘自家藍源公司自動駕駛太空船新謝帕德號升空後，成功返回地面，為私人太空旅行再創里程碑。Getty Images

貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑

2021-07-20 11:18
川普的「政治行動委員會」今年籌款7500萬元，但都未用於複檢2020選舉結果，而用在川普私人開銷。（美聯社）

川普籌款7500萬查大選 全花在出遊、訴訟等私人開銷

2021-07-22 22:55
圖為紐約機場的地勤工作人員。(記者牟蘭╱攝影)

中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

2021-07-22 12:14
針對美國16日發布香港「商業警示」並制裁7名中國涉港官員，中國外交部今晚宣布，中方決定採取對等反制，根據「反外國制裁法」對7個美方人員和實體實施制裁。(路透)

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

2021-07-23 16:02

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國再奪1金重返第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國再奪1金重返第一
3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

賠不出7千萬爆脫產落跑？吳亦凡傳祕返加拿大

賠不出7千萬爆脫產落跑？吳亦凡傳祕返加拿大
紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地

紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地
她一夜皮膚潰爛 竟是牠惹的禍

她一夜皮膚潰爛 竟是牠惹的禍