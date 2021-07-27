30歲年薪破十萬夠嗎？「亨利族」嘆經濟壓力仍大

身為「亨利族」的千禧世代年輕人，承受學貸、房租等負擔，經濟條件並無外界想像那般寬裕，買房、買車、買名牌，讓「亨利族」備受壓力。(Getty Images)

年紀在20多歲到30多歲之間，擁有令人羨慕的好工作而年薪破十萬的高收入族群，因為「高收入，但還算不上富有」(high earners, not rich yet，HENRY)的財務特點而獲得「亨利族」(HENRY)封號。不過，美國 廣播公司(ABC)報導，身為「亨利族」的千禧世代年輕人承受學貸、房租等負擔，其實經濟條件沒有外界想像那般寬裕，朋友之間相互比較的社交壓力，買房、買車、買名牌，也讓「亨利族」備受壓力。

根據2019年人口統計資料，美國家庭年收入中位數(median household income)為7萬元，相較之下，年紀輕輕的「亨利族」年收入便有六位數，經常被認為是「美國夢」願望成真。報導指出，專家分析，如果把學貸、房租與其他個人開銷一併納入考量，「亨利族」其實財務壓力並不小。

根據項6月份最新公布的一項薪資研究統計，千禧世代年輕人當中超過70%是「月光族」，比例之高超過任何世代，千禧世代年輕人當中約有33%不僅是「月光族」，就連基本生活開銷的帳單繳交都有困難。

住在紐約的30歲投資顧問柯列斯(Turner Cowles)說，年薪雖有10萬5000元，但絕大部分薪水都拿去繳學貸，學貸的壓力之大，感覺如同「第二份房租」。

教育資訊網站EducationData.org統計顯示，美國民眾平均每人背負學貸4萬元。不過，專門為「亨利族」提供財務規畫諮詢的理財專家普瑞雅‧馬拉尼(Priya Malani)說，實際接觸案例的學貸數額，都比統計數字平均超過一倍。她說，前來徵求財務諮詢的「亨利族」，積欠學貸約8萬元左右，學貸金額較高的原因則是進修更高等的學位、就學時間拉長等。

住在維吉尼亞州 ，自行創業的34歲蔻特妮‧尼可斯(Courtnie Nichols)說，與丈夫合併年收入雖然有30萬元，也沒有學貸，但對於花錢仍然非常小心。她說，六年前突然要補稅近萬元，把應急存款(emergency fund)都用掉了，只好重新存錢。

美國廣播公司報導，多位接受訪問的「亨利族」都說，如今在收入排行榜向上流動的富有指標，已出現變化。例如許多「亨利族」居住的地點，近年來生活開銷一路走高，房價更是在一年裡大漲23.4%。年輕人希望在工作之外追求舒適生活，偶爾購買奢侈品，難免在社交區面臨與朋友相互比較的壓力。

身為「亨利族」的千禧世代年輕人，承受學貸、房租等負擔，經濟條件並無外界想像那般寬裕，買房、買車、買名牌，讓「亨利族」備受壓力。(Getty Images)

尼可斯說，在30多歲的年齡層之間，原以為她與丈夫的收入在同儕之間算高，「但在我們的朋友圈當中，其實並非如此」。她說，雖然收入不錯，但仍在努力中，還沒達到目標。

馬拉尼指出，年輕人或許看著朋友紛紛買房子、換了新車等而心生羨慕，希望跟進，卻沒想到朋友可能有著信用卡卡債問題。

住在華府、年薪13萬的34歲律師珍妮佛‧卡斯提洛(Jennifer Castillo)則說，每一則社群網站 發文其實背後都有故事。她舉例說，自己擁有的一條義大利時尚精品古馳(Gucci)皮帶，就是存錢整整兩年才買下的。

卡斯提洛說，平常在Instagram發文或許讓人以為常常大手筆購物，「但沒有任何一樣東西是我臨時起意買的，我買東西都有事先規畫，一定是存夠錢才買」。