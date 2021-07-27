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退伍軍人事務部 11.5萬醫護強制八周內接種

編譯林梅婕╱綜合26日電
退伍軍人事務部部長麥唐諾下令凡在該部工作的公務員都要接受注射疫苗，是第一個聯邦機構率先做此規定。(美聯社)
退伍軍人事務部部長麥唐諾下令凡在該部工作的公務員都要接受注射疫苗，是第一個聯邦機構率先做此規定。(美聯社)

退伍軍人事務部25日宣布，旗下所有11萬5000名前線醫護人員都得在未來兩個月內強制接種新冠疫苗，成為第一個下令強制疫苗接種的聯邦部會；而紐約市加州政府也在同日下令，所有公務機關員工也必須接種新冠疫苗。

退伍軍人事務部為聯邦部會中員工人數最多的單位之一，同時負責全國最大的綜合醫療健保系統，該部部長麥唐諾(Denis McDonough)表示：「這麼做是保護我們退伍軍人最好的方式。」

麥唐諾指出，強制新冠疫苗接種的規定適用於「最直接面對患者」的工作人員如醫生、牙醫、護士、助理醫生和部分專業醫療領域的人士；符合資格者必須自28日起的八周內完成接種，否則將面臨懲處，最嚴重者恐遭資遣。

儘管白宮發言人莎奇(Jen Psaki)在25日重申拜登政府的立場時，強調總統「深知自己無法代表所有群體就疫苗接種的議題發聲」，但按法律規定，拜登總統有權要求所有軍職人員接種新冠疫苗，只是目前他並未下達此令。

然而，隨著Delta變種病毒快速傳播，未接種疫苗者的確診案例持續成長；因此退伍軍人事務部的決定正如實反映私人企業、醫療中心和地方政府的共識正在成長，同時也在試探政策的合法性。

不過一直以來都有軍職人員拒絕接種疫苗，因此有官員認為，在新冠疫苗獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)全面批准之前，只會讓他們更加綁手綁腳。

另外，地方政府過去數月以來為鼓勵新冠疫苗接種不斷提出各種獎勵政策，如今疫苗接種率再度下降，迫使紐約市和加州祭出強制接種手段；不過還是保留一些彈性空間，不願接種疫苗的人可選擇繼續戴口罩，以及至少每周接受一次新冠病毒檢測。

紐約市市長白思豪(Bill de Blasio)下令，旗下超過31萬名市府員工如教師、警察、消防員等必須在9月中旬以前完成疫苗接種，否則必須接受每周篩檢；加州則是全美第一個由州府下令，要求所有醫護人員必須在8月2日前提供接種證明，但同樣也可選擇接受每周篩檢。

退伍軍人事務部部長麥唐諾。(Getty Images)
退伍軍人事務部部長麥唐諾。(Getty Images)

疫苗 紐約市 加州

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