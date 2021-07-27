退伍軍人事務部 11.5萬醫護強制八周內接種
退伍軍人事務部25日宣布，旗下所有11萬5000名前線醫護人員都得在未來兩個月內強制接種新冠疫苗，成為第一個下令強制疫苗接種的聯邦部會；而紐約市和加州政府也在同日下令，所有公務機關員工也必須接種新冠疫苗。
退伍軍人事務部為聯邦部會中員工人數最多的單位之一，同時負責全國最大的綜合醫療健保系統，該部部長麥唐諾(Denis McDonough)表示：「這麼做是保護我們退伍軍人最好的方式。」
麥唐諾指出，強制新冠疫苗接種的規定適用於「最直接面對患者」的工作人員如醫生、牙醫、護士、助理醫生和部分專業醫療領域的人士；符合資格者必須自28日起的八周內完成接種，否則將面臨懲處，最嚴重者恐遭資遣。
儘管白宮發言人莎奇(Jen Psaki)在25日重申拜登政府的立場時，強調總統「深知自己無法代表所有群體就疫苗接種的議題發聲」，但按法律規定，拜登總統有權要求所有軍職人員接種新冠疫苗，只是目前他並未下達此令。
然而，隨著Delta變種病毒快速傳播，未接種疫苗者的確診案例持續成長；因此退伍軍人事務部的決定正如實反映私人企業、醫療中心和地方政府的共識正在成長，同時也在試探政策的合法性。
不過一直以來都有軍職人員拒絕接種疫苗，因此有官員認為，在新冠疫苗獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)全面批准之前，只會讓他們更加綁手綁腳。
另外，地方政府過去數月以來為鼓勵新冠疫苗接種不斷提出各種獎勵政策，如今疫苗接種率再度下降，迫使紐約市和加州祭出強制接種手段；不過還是保留一些彈性空間，不願接種疫苗的人可選擇繼續戴口罩，以及至少每周接受一次新冠病毒檢測。
紐約市市長白思豪(Bill de Blasio)下令，旗下超過31萬名市府員工如教師、警察、消防員等必須在9月中旬以前完成疫苗接種，否則必須接受每周篩檢；加州則是全美第一個由州府下令，要求所有醫護人員必須在8月2日前提供接種證明，但同樣也可選擇接受每周篩檢。
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