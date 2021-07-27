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變種病毒確診增 各州考慮恢復口罩令

編譯徐薏茹╱綜合26日電
加州與紐約市已開始要求公務員必須要接種疫苗，同時配戴口罩。圖為加州洛杉磯街頭提醒大家保持安全距離。(美聯社)
加州與紐約市已開始要求公務員必須要接種疫苗，同時配戴口罩。圖為加州洛杉磯街頭提醒大家保持安全距離。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)５月時鬆綁口罩令，然而近來Delta變種病毒持續擴散，全美新冠肺炎確診人數及住院人數攀升，各州政府也在考慮是否恢復口罩令等防疫規定。

前公衛署長亞當斯(Jerome Adams)日前表示，CDC的決定「是信任美國人民會真的做對的事，但不幸的是人們選擇出門並且拿掉口罩，無論他們是否有接種疫苗。」他說CDC提供人民當下最好的建議，但隨著Delta變種病毒侵襲，情勢已有所改變。

根據CDC的數據，截至17日的過去兩周內，新冠肺炎的確證病例中Delta變種病毒占約83%，與5月初相比有大幅度的上升，約翰霍普金斯大學的數據顯示，截至23日的一周內，美國平均每日新增超過49300個病例，比前一周多了將近60%，也是2021年最低平均確診數(6/22平均11299例)的四倍多。

疫苗接種速率持續減緩，有30州至少一半的人口還未完全接種疫苗，其中阿拉巴馬州及密西西比州完全接種疫苗的比率少於35%。

由於疫苗接種率持續停滯，官員表示可能需要實施更多防疫規定，CDC目前並未更改戴口罩指南，不過CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)上周表示：「社區和個人需要根據當地的情況來做正確的決定。」

隨著確診人數激增，部分州政府官員開始建議在室內戴上口罩，即使已接種疫苗也需要戴口罩。

密蘇里州聖路易市進一步恢復公共場所的室內口罩令，加上洛杉磯郡也恢復相關規定，成為國內第一個恢復室內口罩令的區域，然而恢復口罩令也出現反對聲浪，密蘇里州州檢察長施密特(Eric Schmitt)即表示他將上法庭阻止這項要求，他在推特上寫到：「聖路易市及它的公民不是君主國臣民，他們是自由的人民，身為州檢察長，我會在周一提出訴訟，阻止這瘋狂的行為。」

其他地方官員也有人反對實施室內口罩令，亞利桑納州州長杜西(Doug Ducey)鼓勵該州人民接種疫苗，但他重申不允許疫苗或口罩的強制令；德州州長艾伯特(Greg Abbott)5月發布一項行政命令，禁止州政府單位要求戴口罩。

口罩 疫苗 CDC

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