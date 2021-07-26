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鳳凰城造勢 川普：「種族批判理論」是公然歧視

編譯林梅婕／綜合25日電
前總統川普25日晚在鳳凰城造勢，為共和黨籍國會議員助選時，抨擊「種族批判理論」為明目張膽的種族主義，在美國沒有市場。(Getty Images)
前總統川普25日晚在鳳凰城造勢，為共和黨籍國會議員助選時，抨擊「種族批判理論」為明目張膽的種族主義，在美國沒有市場。(Getty Images)

前總統川普日前在亞利桑納州造勢，針對種族批判理論不遺餘力地批評，並比喻此舉是將「公然地歧視強加於社會中的各個層面」；在這場名為「保護我們的選舉」(Protect Our Elections Rally)的活動中，川普批評的對象除了推廣種族批判理論的民主黨，還有運動員。

川普24日晚在鳳凰城的藝術表演劇場(Arizona Federal Theatre)演說中指出：「我們不該向世界道歉，我們應該為美國感到抱歉；就像歐巴馬一樣，記著，他曾經道歉過，但他們更應該為他們所做的事向美國道歉，這才是他們該道歉的對象。」

川普也指民主黨正在凝聚「美國最後」的意識形態，在自家的舞台上嘲笑自己的國家，砲火更對準了拜登總統上任第一天簽署的行政命令，撤銷自己任內下令限制聯邦政府及其承包商教授種族批案理論：「拜登允許讓這樣有毒的種族批判理論在我們的校園和軍隊中滋長，這種有毒的左翼主義根本是公然地歧視，不該存在我們的校園、我們的軍隊，甚至是我們的國家。」

川普也大批參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)，在6月時竟為軍中推廣種族批判理論而辯護，稱其為「馬克思思想」；他說：「你能相信嗎？他說他想了解『白人的憤怒』，他在講什麼東西？我們的將軍不該學這種左翼思想，他們應該將焦點放在對抗美國的敵人。」

此外，川普也提到美國女子足球隊在奧運對戰瑞典國家隊失利一事，他說：「三比零輸掉，而美國人竟然還很開心；我什麼都還沒說，這就已經證明一切。」

川普也批評職棒大聯盟球隊、原名為「克利夫蘭印第安人隊」(Cleveland Indians)的改名爭議，並指出「如果我是印第安人，我會提告。」

川普 美國 拜登

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