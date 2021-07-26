波洛西找金辛格查國會暴動 繼麗茲錢尼後第2共和黨人

國會眾院議長波洛西26日延攬共和黨反川議員金辛格(如圖)加入眾院特別委員會，調查1月6日的國會暴動；金辛格接受提名，並抨擊「大謊言」和「陰謀論」。(Getty Images)

眾院議長波洛西 (Nancy Pelosi)25日宣布，提名共和黨 議員金辛格(Adam Kinzinger)加入1月6日國會暴動事件的調查委員會，使他成為繼麗茲‧錢尼(Liz Cheney)後，第二名加入委員會的共和黨籍議員，不過二人「反川」立場鮮明，也讓眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)抨擊波洛西「先入為主」。

波洛西則在聲明中說，調查委員會的宗旨在「尋找真相、捍衛民主」，而金辛格的加入，將為委員會帶來「偉大的愛國理念」。

該調查委員會試圖理解，1月6日國會暴動事件讓議員被迫暫停大選認證時的真相，以及為何群眾集會演變成暴動收場。

金辛格則表示，他「謙虛」地接受波洛西的提名，讓他加入委員會；金辛格也發推文說，「謊言及陰謀論的散布，正在威脅我們的獨立自主」，「秩序需要真相」，「作為共和黨員、堅持保守主義價值觀，還有捍衛、擁戴憲法的宣誓」，他將對這一切做出回應。

「謊言及陰謀論」指的是前總統川普聲稱，去年大選有大規模舞弊情事，此說法不受檢調及司法單位認可。

川普的聲稱還被控煽惑國會暴動，金辛格與錢尼是1月少數支持就此事彈劾川普的共和黨議員，更是僅有的兩位支持成立此調查委員會的共和黨人；此前麥卡錫提名五名共和黨議員加入委員會，金辛格與錢尼不在名單中，波洛西還拒絕其中二人的加入。

這讓麥卡錫對波洛西的決定不滿，繼撤回名單後，麥卡錫還說波洛西提名金辛格，是尋覓符合她「先入為主」的觀點的議員，讓調查不可能是嚴肅認真的，程序上「虛偽」，委員會公信力蕩然無存，波洛西還藉此滿足她的政治目標。

麥卡錫已決定，除非波洛西接受她的五人名單，不然共和黨應全力抵制此委員會，並揚言參與委員會者將受到黨內處分。

不過波洛西表示，有信心讓外界認同，調查委員會將是「兩黨合作」而具備「公信力」的；波洛西還說，他們得「又一次」的無視那些不想追求真相的「譁眾取寵」。