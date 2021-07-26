我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運射箭／中華隊男團勇闖金牌戰 與強敵南韓爭冠

東奧／女子100米蝶式 加拿大華裔泳將麥克尼爾鍍金

波洛西找金辛格查國會暴動 繼麗茲錢尼後第2共和黨人

編譯洪毅／綜合25日電
國會眾院議長波洛西26日延攬共和黨反川議員金辛格(如圖)加入眾院特別委員會，調查1月6日的國會暴動；金辛格接受提名，並抨擊「大謊言」和「陰謀論」。(Getty Images)
國會眾院議長波洛西26日延攬共和黨反川議員金辛格(如圖)加入眾院特別委員會，調查1月6日的國會暴動；金辛格接受提名，並抨擊「大謊言」和「陰謀論」。(Getty Images)

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)25日宣布，提名共和黨議員金辛格(Adam Kinzinger)加入1月6日國會暴動事件的調查委員會，使他成為繼麗茲‧錢尼(Liz Cheney)後，第二名加入委員會的共和黨籍議員，不過二人「反川」立場鮮明，也讓眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)抨擊波洛西「先入為主」。

波洛西則在聲明中說，調查委員會的宗旨在「尋找真相、捍衛民主」，而金辛格的加入，將為委員會帶來「偉大的愛國理念」。

該調查委員會試圖理解，1月6日國會暴動事件讓議員被迫暫停大選認證時的真相，以及為何群眾集會演變成暴動收場。

金辛格則表示，他「謙虛」地接受波洛西的提名，讓他加入委員會；金辛格也發推文說，「謊言及陰謀論的散布，正在威脅我們的獨立自主」，「秩序需要真相」，「作為共和黨員、堅持保守主義價值觀，還有捍衛、擁戴憲法的宣誓」，他將對這一切做出回應。

「謊言及陰謀論」指的是前總統川普聲稱，去年大選有大規模舞弊情事，此說法不受檢調及司法單位認可。

川普的聲稱還被控煽惑國會暴動，金辛格與錢尼是1月少數支持就此事彈劾川普的共和黨議員，更是僅有的兩位支持成立此調查委員會的共和黨人；此前麥卡錫提名五名共和黨議員加入委員會，金辛格與錢尼不在名單中，波洛西還拒絕其中二人的加入。

這讓麥卡錫對波洛西的決定不滿，繼撤回名單後，麥卡錫還說波洛西提名金辛格，是尋覓符合她「先入為主」的觀點的議員，讓調查不可能是嚴肅認真的，程序上「虛偽」，委員會公信力蕩然無存，波洛西還藉此滿足她的政治目標。

麥卡錫已決定，除非波洛西接受她的五人名單，不然共和黨應全力抵制此委員會，並揚言參與委員會者將受到黨內處分。

不過波洛西表示，有信心讓外界認同，調查委員會將是「兩黨合作」而具備「公信力」的；波洛西還說，他們得「又一次」的無視那些不想追求真相的「譁眾取寵」。

國會眾院議長波洛西26日延攬共和黨反川議員金辛格加入眾院特別委員會，調查1月6日...
國會眾院議長波洛西26日延攬共和黨反川議員金辛格加入眾院特別委員會，調查1月6日的國會暴動；金辛格接受提名，並抨擊「大謊言」和「陰謀論」。(Getty Images)

波洛西 共和黨 提名

上一則

鳳凰城造勢 川普：「種族批判理論」是公然歧視

下一則

45州新冠住院人數增 佛州數城比去年還慘

延伸閱讀

波洛西堅持 基建方案要跟3.5兆美元支出計畫一起通過

波洛西堅持 基建方案要跟3.5兆美元支出計畫一起通過
眾院查國會暴動 波洛西：不受共和黨鬧劇阻礙

眾院查國會暴動 波洛西：不受共和黨鬧劇阻礙
國會暴動調查 麗茲錢尼拒絕退出 麥卡錫揚言開鍘

國會暴動調查 麗茲錢尼拒絕退出 麥卡錫揚言開鍘
共和黨提名2「川普盟友」查國會暴動 波洛西拒絕

共和黨提名2「川普盟友」查國會暴動 波洛西拒絕

熱門新聞

亞馬遜創辦人貝佐斯20日搭乘新謝帕德號太空船成功上太空後，在記者會戴上著名女飛行員艾爾哈特（Amelia Earhart）擁有的護目鏡。路透

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

2021-07-21 07:53
奧運聖火台由日本網球名將大坂直美點燃。美聯社

東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台

2021-07-23 11:00
全球首富貝佐斯(圖)20日搭乘自家藍源公司自動駕駛太空船新謝帕德號升空後，成功返回地面，為私人太空旅行再創里程碑。Getty Images

貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑

2021-07-20 11:18
川普的「政治行動委員會」今年籌款7500萬元，但都未用於複檢2020選舉結果，而用在川普私人開銷。（美聯社）

川普籌款7500萬查大選 全花在出遊、訴訟等私人開銷

2021-07-22 22:55
圖為紐約機場的地勤工作人員。(記者牟蘭╱攝影)

中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

2021-07-22 12:14
針對美國16日發布香港「商業警示」並制裁7名中國涉港官員，中國外交部今晚宣布，中方決定採取對等反制，根據「反外國制裁法」對7個美方人員和實體實施制裁。(路透)

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

2021-07-23 16:02

超人氣

更多 >
疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼

疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼
1張圖／東京奧運獎牌榜 美國6金衝第一 中、日緊跟在後

1張圖／東京奧運獎牌榜 美國6金衝第一 中、日緊跟在後
「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運
紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化

紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化
美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調

美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調