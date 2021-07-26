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2黨達9成共識 基建案今可望交付參議院表決

編譯陳韻涵／綜合25日電
兩黨參議員周末加班協商基礎建設法，已達多數共識，民主黨參議員華納(如圖)表示，法案26日可交付參院表決。(Getty Images)
兩黨參議員周末加班協商基礎建設法，已達多數共識，民主黨參議員華納(如圖)表示，法案26日可交付參院表決。(Getty Images)

兩黨參議員周末加班協商基礎設施建設法案，目前已達九成共識，但在公共運輸資金上遭遇瓶頸；商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)25日表示，已非常接近通過兩黨基建法案的進程；代表民主黨磋商基建法案的參議員華納(Mark Warner)則說，法案26日可交付參院表決。

領導共和黨磋商的聯邦參議員波特曼(Rob Portman)表示，兩黨就協議達九成共識，「我們有一項很棒的議題但未獲民主黨回應，攸關大眾運輸。」 

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)盼於8月休會前通過兩黨法案，以及3.5兆元的預算案。

舒默上周舉辦程序投票，準備辯論法案框架，但所有50位共和黨參議員都反對，稱要看道詳實內容再討論。

民主黨希望兩黨基建法案中能有1兆元挹注大眾運輸，涵蓋地鐵、輕軌和巴士，以符合拜登總統的原本基建提案；兩黨原朝此方向前進，直到監督大眾運輸的參院「住宅和城市事務委員會」資深共和黨參議員圖米(Pat Toomey)反對，稱過往新冠聯邦紓困計畫已撥款給大眾運輸。

一般而言，聯邦公路信託基金開銷為公路的80%，以及大眾運輸的20%；圖米等共和黨參議員希望改變，民主黨參議員布朗(Sherrod Brown)和卡柏(Tom Carper)反對，白宮拒絕透露拜登是否贊成傳統的運輸預算分配比例。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)說：「運輸預算顯然對美國鐵路公司(Amtrak)主席至關重要，但我們相信參議員能盡快達成協議。」 

此案需要60名參議員支持才能過關，兩黨目前各握50席，民主黨至少要有10名共和黨議員支持。

雷蒙多25日接受「哥倫比亞廣播公司」(CBS)節目「面對國家」(Face the Nation)訪問時說：「我們已進入最後階段，很樂觀，每天與參議員討論很多次，我們對此感覺很好。」 

華納則在接受「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)訪問時說，參議員26日會準備好法案並交付參院投票，「近日我在維吉尼亞州聽到，人們希望我們投資基建，而此次規模只有1990年代的一半。」 

參議員 民主黨 共和黨

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