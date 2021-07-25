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薛曼訪中將會謝鋒與王毅 美：建立高層溝通管道非談判

記者張文馨／華盛頓報導
美國副國務卿薛曼即將訪中，建立更深層溝通管道。(路透)
美國副國務卿薛曼即將訪中，建立更深層溝通管道。(路透)

美國副國務卿薛曼將於25日到26日訪問中國，會見中方外交部長王毅。一名拜登政府資深官員24日表示，這次會議主要目的就是雙邊誠實坦率交換意見，開啟更深層溝通管道；而非談判。

美中會前磋商薛曼訪問不算太順利，雙方一度為了會面層級暫停訪問行程，事後新聞稿說明薛曼訪問也略有不同，美國指薛曼將會見王毅；中方強調薛曼與負責中美事務的副部長謝鋒會談，才見王毅。

拜登政府資深官員24日上午就薛曼此行舉行背景簡報會，官員表示：「這次會議主要目的就雙邊關係坦率誠實地交換意見，而非談判，是在開啟更深層溝通管道。」並表示，應將這場會議置於更廣泛的美國對中政策看待。對於河南省近日發生的洪水，造成人民傷亡或失蹤，薛曼將對中方表達哀悼與關切。

這場會晤是美中外交高層3月在安克拉治會議的延續，圍繞著定義雙邊關係、並達成兩國穩定形勢；保持高層官員之間的坦率溝通管道，尤其是在雙方意見不同之處，對減少可能的誤解、維持世界和平、在重要議題上取得進展，均至關重要。

資深官員表示，美國與夥伴盟友合作，不為打造反中聯盟，而是嘗試以多邊方式維持國際秩序。資深官員表示，美中關係相當多元，既可競爭、也可能對立，美方希望所有議題都能端上會議桌討論。

資深官員說，美國將表達對北京諸多行動的疑慮，包括近期美國聯合盟友對中國採取的步驟；此外，也會觸及影響美中利益的全球挑戰，雙方可以交換意見，探索可能的合作領域。

薛曼 美國 王毅

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