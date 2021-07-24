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染疫增23% 內華達州遭白宮列新冠高風險區

態度大轉變… 保守派電台主持人染疫：悔未倡導打疫苗

編譯盧炯燊／綜合23日電
瓦倫丁多年來在田州納許維爾一家電台主持談話節目。（取材自Instagram）
瓦倫丁多年來在田州納許維爾一家電台主持談話節目。（取材自Instagram）

田納西州一名保守派電台清談節目主持人一直是新冠疫苗的懷疑論者，最終染疫入院；仍躺在加護病房的他態度180度大轉變，呼籲聽眾盡快接種疫苗。

瓦倫丁(Phil Valentine)多年來在田州納許維爾(Nashville)一家電台主持談話節目，日前證實確診入院，他的弟弟馬克(Mark Valentine)22日在節目裡說明哥哥情況。

馬克引述菲爾的囑咐向聽眾說，他很後悔沒有倡導接種疫苗，現在就向聽眾說快去打針，不要再擔心政治，不要理會所有的陰謀論；馬克說他一向不同意兄長的疫苗陰謀論，現在證實兄長的確是錯了。

菲爾在檢測出新冠病毒呈陽性後，住院前向聽眾說，他不接種疫苗是因為認為自己即使受感染，也可能不會死。

他更自承確診後瘋狂地服用維生素D，更找到一位醫生開出處方藥伊維菌素(ivermectin)，這本是用於對付寄生蟲，但有醫學界用來對付新冠病毒，聯邦疾病防治中心(CDC)已警告不要服用。

菲爾最後還是接種了疫苗，同時考慮到有責任照顧家庭，表示不接種只是一個自私行為，甚至一改立場說，沒有具體證據說明疫苗的負面影響。

另外，在馬克講述其兄病況的同一天，田納西州共和黨籍州長比爾李(Bill Lee)因解雇接種疫苗計畫負責人蜜雪兒‧菲斯卡斯 (Michelle Fiscus) ，以及取消給未成年人接種疫苗計畫遭到抨擊；菲斯卡斯說自己遭解雇，是共和黨籍議員反對給未成年人接種疫苗而向州長施壓所致。

目前田州是全國接種率最低的州，截至22日，該州有1萬2666人死於新冠病毒。

疫苗 田納西州 共和黨

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