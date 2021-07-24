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美日增逾4萬確診 50州均飆升 白宮：應提高接種率莫威脅

編譯潘勛／綜合23日電
共和黨籍阿拉巴馬州長艾維(中)指責疫情復熾，稱此時該開始怪罪未接種疫苗的人。（美聯社）
共和黨籍阿拉巴馬州長艾維(中)指責疫情復熾，稱此時該開始怪罪未接種疫苗的人。（美聯社）

在Delta新冠變種病毒快速蔓延下，目前50州及華府特區確診病例均呈現增加，過去一周平均每日新增確診約4萬3700例；共和黨籍阿拉巴馬州長艾維(Kay Ivey)指責疫情復熾，此時該開始怪罪未接種疫苗的人；白宮則採較迂迴說法，認為政治人物的責任不在究責或威脅，提供正確資訊提高接種率才是要務。

另一方面，聯邦疾病防治中心(CDC)合作科學團隊指出，按新模型估算，疫情在Delta變種病毒影響下，會在夏、秋兩季惡化，10月來到高峰，每日死亡件數會比現在增加兩倍以上。

按約翰霍普金斯大學統計數據，過去一周每日平均新增確診數，雖然遠比疫情高峰期來得低，但比兩周前的水準增加將近三倍；確診數原本在6月下旬已降到15個月來最低，但因接種疫苗人口減少，傳染力更強的Delta變種病毒在國內擴散，目前又開始增加。

Delta變種快速蔓延，50州診染數都增加；洛杉磯郡已重啟口罩令，一名男子在好萊...
Delta變種快速蔓延，50州診染數都增加；洛杉磯郡已重啟口罩令，一名男子在好萊塢街上戴著國旗口罩。（Getty Images）

對疫情發展，艾維州長激動地懇求阿拉巴馬州民眾快去接種疫苗，此時疫情惡化，該怪罪沒接種的人；她指出疫苗是疫情的救方，可阻止一切壞事；她敦促州民捲起袖子接種疫苗，把疫情搞定，別半途而廢；數據指出疫苗很管用，拯救性命，民眾不必付出任何代價。

但談到阿拉巴馬州民眾接種率為何偏低時，艾維很尖銳地說搞不懂，她倒希望有人賜教，照說人們該有良知共識，所以現在該怪罪不接種的人，是他們拖累大家；阿州12歲或以上民眾完成接種者占比為39.6%，比起全國的48.8%來得低。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)談到艾維州長的挫折感時表示能夠理解，政府將繼續教育民眾，瞭解沒接種疫苗的風險；「我們在此不是想歸咎或口出威脅，而是要提供精準的資訊。」

 「新冠疫情模型中心」(COVID-19 Scenario Modeling Hub)研究團隊指出，按新模型來看，國家抗疫前景叫人洩氣；北卡羅來納大學傳染病專家列斯勒(Justin Lessler)表示，一方面民眾降低戒心，再加上Delta變種病毒的打擊，他認為這兩種情況協同發生，全國抗疫局勢正往最不樂觀光景發展，全國應該加強戒備才對。

疫情 疫苗 阿拉巴馬州

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