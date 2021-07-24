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染疫增23% 內華達州遭白宮列新冠高風險區

最新民調：全美未接種者 80%就是不打疫苗

編譯盧炯燊／綜合23日電
目前仍未接種新冠疫苗的美國人中有80%表示不會接種疫苗，圖為紐約一行人走過布魯克林一處冷清的接種站。（Getty Images）
目前仍未接種新冠疫苗的美國人中有80%表示不會接種疫苗，圖為紐約一行人走過布魯克林一處冷清的接種站。（Getty Images）

美聯社-NORC公共事務研究中心最新民調顯示，目前仍未接種新冠疫苗美國人裡，80%表示不會接種疫苗，甚至懷疑疫苗能否應對極具危險性的Delta變種病毒。

民調數據指出，仍未接種的民眾裡，35%表示可能不會接種疫苗，45%肯定不會；只有3%說一定會接種，另外16%說可能會。

在疫苗能否有效應對變種病毒問題上，未接種者裡64%說不抱有信心。相比之下，已接種疫苗的人裡，86%表示有信心。

約翰霍普金斯大學傳染病專家阿達加(Amesh Adalja)對此解讀為，將會出現原先可以預防、治療，甚至死亡的病例。

阿達加認同聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)的說法，目前確診個案的激增，是屬於「未接種者的疫情」，因為幾乎所有入院和死亡病例都是未接種疫苗者。但他無奈的指出，無論數據顯示甚麼，總有一定比例的人都難以說服，很多更是無法說服的死硬派，使公共衛生面對極大的挑戰。

這項調查也發現，大多數美國人(54%)在某種程度上會擔心自己或家人受感染， 27%的人更非常擔心。這個比率較一個月前略有上升，但遠低於今年年初的數字，當時有70%的人說擔心受感染。

另外，在仍沒有接種的人裡，共和黨人多於民主黨人，若以堅拒不接者而言，共和黨人與民主黨人的比率更達到43%︰10%。

民調也指出，66%美國人繼續支持總統拜登應對疫情的手法，這比拜登59%的總體支持率還要高。

在共和黨人裡，32%表示贊同拜登應對疫情的做法，而民主黨人贊同拜登做法的更高達近90%。

疫苗 拜登 美國

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