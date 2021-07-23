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眾院查國會暴動 波洛西：不受共和黨鬧劇阻礙

編譯林育正／綜合22日電
眾院議長波洛西拒絕兩位共和黨眾議員進入國會暴動調查委員會，她直指無法放任「共和黨鬧劇」阻礙調查。(美聯社)
眾院議長波洛西拒絕兩位共和黨眾議員進入國會暴動調查委員會，她直指無法放任「共和黨鬧劇」阻礙調查。(美聯社)

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)拒絕少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)提名的兩位共和黨眾議員進入國會暴動調查委員會後，23日公開說明原因，直指無法放任「共和黨鬧劇」阻礙調查。

波洛西表示：「身為眾院議長，我的責任是查明真相，我們不會讓共和黨的鬧劇阻撓。」麥卡錫日前提名五人進入委員會，但喬丹(Jim Jordan)與班克斯(Jim Banks)遭到拒絕。波洛西認為兩名眾議員將「衝擊委員會的公正性」。

若川粉議員加入「成員無法做評斷」

波洛西透過聲明表示，若班克斯與喬丹兩位川普支持者進入委員會，「將使成員無法做出評斷」。

她說：「我們尊重調查的公正性，全力追尋真相。但考量他們過往的發言與行為，我無法指定兩位議員進入國會。」

眾院少數黨領袖麥卡錫提名的兩位共和黨眾議員進入國會暴動調查委員會，遭議長波洛西拒...
眾院少數黨領袖麥卡錫提名的兩位共和黨眾議員進入國會暴動調查委員會，遭議長波洛西拒絕。(美聯社)

雖然班克斯表示進入委員會，他將為美國人民釐清國會暴動的事實，但波洛西卻指出，他曾將暴動的責任，甩鍋給尚未上任的拜登政府。她說：「那時根本就沒有所謂的拜登政府。」此外，班克斯與喬丹當時，也曾投票反對確認拜登當選。

對此麥卡錫相當氣憤，撤回五位原先提名進入委員會的眾議員，表示除非波洛西一改她的強硬手腕，否則共和黨人將不參與委員會。但波洛西表示已提名常抨擊前總統川普的莉茲‧錢尼(Liz Cheney)進入委員會，確保至少有一名共和黨人。

考慮延攬錢尼盟友金辛格

波洛西接受麥卡錫提名的奈爾斯(Troy Nehls)之外，也表示考慮提名更多共和黨人進入委員會；除錢尼外，她也有意支持錢尼的盟友金辛格( Adam Kinzinger)，前眾議員瑞格曼(Denver Riggleman)也是可能人選。

金辛格過去就曾表示加入委員會的意願，錢尼也說：「他將是對委員會的一大加分，但最終還是要看議長的決定，但我絕對支持。」知情人士指出，金辛格可能是進入委員會的最後一人，波洛西沒有計畫指派其他民主黨議員加入。

波洛西 提名 共和黨

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