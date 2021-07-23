眾院查國會暴動 波洛西：不受共和黨鬧劇阻礙
眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)拒絕少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)提名的兩位共和黨眾議員進入國會暴動調查委員會後，23日公開說明原因，直指無法放任「共和黨鬧劇」阻礙調查。
波洛西表示：「身為眾院議長，我的責任是查明真相，我們不會讓共和黨的鬧劇阻撓。」麥卡錫日前提名五人進入委員會，但喬丹(Jim Jordan)與班克斯(Jim Banks)遭到拒絕。波洛西認為兩名眾議員將「衝擊委員會的公正性」。
若川粉議員加入「成員無法做評斷」
波洛西透過聲明表示，若班克斯與喬丹兩位川普支持者進入委員會，「將使成員無法做出評斷」。
她說：「我們尊重調查的公正性，全力追尋真相。但考量他們過往的發言與行為，我無法指定兩位議員進入國會。」
雖然班克斯表示進入委員會，他將為美國人民釐清國會暴動的事實，但波洛西卻指出，他曾將暴動的責任，甩鍋給尚未上任的拜登政府。她說：「那時根本就沒有所謂的拜登政府。」此外，班克斯與喬丹當時，也曾投票反對確認拜登當選。
對此麥卡錫相當氣憤，撤回五位原先提名進入委員會的眾議員，表示除非波洛西一改她的強硬手腕，否則共和黨人將不參與委員會。但波洛西表示已提名常抨擊前總統川普的莉茲‧錢尼(Liz Cheney)進入委員會，確保至少有一名共和黨人。
考慮延攬錢尼盟友金辛格
波洛西接受麥卡錫提名的奈爾斯(Troy Nehls)之外，也表示考慮提名更多共和黨人進入委員會；除錢尼外，她也有意支持錢尼的盟友金辛格( Adam Kinzinger)，前眾議員瑞格曼(Denver Riggleman)也是可能人選。
金辛格過去就曾表示加入委員會的意願，錢尼也說：「他將是對委員會的一大加分，但最終還是要看議長的決定，但我絕對支持。」知情人士指出，金辛格可能是進入委員會的最後一人，波洛西沒有計畫指派其他民主黨議員加入。
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