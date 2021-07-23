國會暴動調查 麗茲錢尼拒絕退出 麥卡錫揚言開鍘

麗茲錢尼加入眾院國會山莊暴動調查，麥卡錫不排除將她踢出軍事委員會。(Getty Images)

國會眾院調查國會暴亂事件的專責委員會，民主黨籍議長波洛西 (Nancy Pelosi)拒絕少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy )提出的兩名人選，導致麥卡錫撤出全部五名共和黨 人作為抗議，至於獲波洛西任命的共和黨人麗茲‧錢尼(Liz Cheney)則拒絕退出，使得麥卡錫大為不滿，聲言不排除將錢尼逐出眾院軍事委員會。

波洛西拒絕的兩名共和黨人選，分別是俄亥俄州的喬丹(Jim Jordan)及印第安納州的班克斯(Jim Banks) ，都是前總統川普 的堅決擁護者，而錢尼是眾所周知是共和黨內強烈反對川普的人物，強調對國會暴亂事件的調查應繼續下去。

錢尼繼續參與專責委員會，為民主黨提供一個論據，即這次調查是兩黨合作的。

麗茲錢尼加入眾院國會山莊暴動調查，麥卡錫不排除將她踢出軍事委員會。(Getty Images)

有消息指波洛西還會考慮另一反川普人物、伊利諾州共和黨籍聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)加入委員會內，他也分別是眾議院能源和商務委員會、外交事務委員會的成員，若然波洛西真的如此，勢令共和黨更為光火，兩黨的黨爭更加惡化。

今年稍早，眾院共和黨人一致投票把錢尼的共和黨黨團主席一職撤除，因為錢尼堅持將1月6日的國會受襲事件歸咎於川普。

當媒體問及麥卡錫會否將錢尼及金辛格趕出這些委員會作為報復時，他表示共和黨內會就此舉行會議，一切由會議決定。

波洛西22日與專責調查委員會內的七名民主黨人及錢尼在辦公室內舉行會議，為將於27日舉行的首次聽證會做準備。

對於麥卡錫決定全部退出五名共和黨人選，並聲言會由共和黨自行展開調查，波洛西強調，作為眾議院議長，有責任確保了解真相，不會讓共和黨的可笑舉動妨礙調查。