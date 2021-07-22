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學用品瘋漲 蠟筆0.5元變3元 但消費仍旺

編譯周芳苑╱綜合21日電
今年全美消費者的返校文具用品花費將達371億元，比2020年增加逾30億元。(Getty Images)
今年全美消費者的返校文具用品花費將達371億元，比2020年增加逾30億元。(Getty Images)

開學返校購物是零售業者若干年度銷售旺季之一，今年，過半消費者已開始購買學校文具用品，感受到瘋狂的物價漲勢。

住在德州福和市(Fort Worth)的一位婦女瑪利‧埃利奧特 (Mary Elliott) 說，價格漲的有點瘋狂；她在目標市場(Target)網站搜尋蠟筆，價格差不多3元，以往，她所看到的價格通常只要0.5元，今昔差距之大，令人震驚。

為了幫家長減輕負擔，福和市學區(Fort Worth School District)計畫花費400多萬元資助學校用品，經費來自拜登政府美國救援計畫(American Rescue Plan)的聯邦資金；埃利奧特成了數百名排隊領取免費鉛筆、筆記本和紙張的家長之一。

產業專家分析，文具用品價格上漲的部分原因是新冠疫情下全美經濟體一度關閉、供應鏈停擺，如今零售商仍努力恢復正常。

全國零售聯盟(National Retail Federation)透析行業和消費者行為的資深主管凱薩琳‧卡倫(Katherine Cullen)說，為確保準時運送貨品，業者不得不選用空運、而非交由貨車陸地運輸，空運費相對昂貴；該聯盟走訪業者發現，運輸成本是許多零售商的主要擔憂。

雖然文具單價跳漲，消費支出仍暢旺，零售聯盟預估，今年全美消費者的返校文具用品花費將達371億元，比2020年增加超過30億元。

有些家長則想方設法省錢。例如家有兩個小學生男孩的母親艾瑞卡‧泰斯(Erica Tice) 便發揮創意節省開支；她在自助餐廳的工作8月才開始，必須精打細算，她大量使用去年的物品、回收再用，這方法很管用。

家有K-12學生(幼兒園到十二年級生)的家長預計，每家庭文具用品花費平均略高於848元，今年支出最大增幅來自電子產品和服裝；卡倫說，消費者和學校引領數位學習，所以父母也打算購買電子產品給子女。

零售商 拜登 美國

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