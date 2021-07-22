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新冠年 美國人預期壽命減1.5歲 二戰以來最大降幅

編譯林育正／綜合21日電
美遭受新冠肺炎疫情影響，民眾預期壽命減少1.5歲；一名婦女在紐約布魯克林的公墓看著新冠逝者名字的紀念碑。(路透)
美遭受新冠肺炎疫情影響，民眾預期壽命減少1.5歲；一名婦女在紐約布魯克林的公墓看著新冠逝者名字的紀念碑。(路透)

公衛官員表示，遭受新冠肺炎疫情影響，美國民眾的預期壽命減少1.5歲，自2019年的78.8歲，縮短至77.3歲，為第二次世界大戰以來一年內最大降幅；這個情況在非裔和西語裔族群更嚴重，預期壽命縮短3歲。

預期壽命為新生兒出生後，得以存活的生命長度預估，對於一個國家的健康程度為重要數據指標之一；然而預期壽命可能受肥胖等長期健康問題，以及疫情或戰爭等暫時性事件影響。

去年全美約有330萬人死亡，超過美國歷史上任何一年，其中感染新冠死亡者佔11%；而自從1930年代的經濟大蕭條以來，非裔人士的預期壽命，也是第一次在一年內縮短2.9歲，從74.7歲縮短至71.8歲，為2000年以來最短。

此外，雖然公衛官員追蹤西語裔的預期壽命時間較短，但也寫下一年內最大降幅，自81.8歲縮短至78.8歲；德州大學社會學教授海沃德海沃德(Mark Hayward)說：「這樣的降幅可說是一場大災難。」

不過，新冠肺炎以外的因素，也扮演一定程度角色，藥物濫用也導致預期壽命縮短，特別是在白人身上；謀殺事件的增加雖然整體來看不算主因，但報告作者伊莉莎白.阿里亞斯(Elizabeth Arias)指出，謀殺卻是影響非裔預期壽命的重要因素。

其他影響非裔與西語裔預期壽命的因素，包括缺乏高水準醫療照護的管道，居住環境過於擁擠，也有許多人因從事需在疫情最嚴重的時期，仍必須照常上班的低薪工作。

過去數十年來，美國的預期壽命持續延長，但在2015年起進入停滯期，但在2019年達到78.8歲的高峰。

不過疫情爆發以前，西語裔的預期壽命甚至比白人的78.8歲還長，但受到疫情衝擊也最嚴重。新冠疫情在西語裔預期壽命縮短的因素中，占比達90%，在白人間佔68%，非裔佔59%。

疫情 非裔 美國

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