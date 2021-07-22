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舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

與杜魯多不同調 美國邊境封閉延長至8月21日

編譯盧炯燊／綜合21日電
美方21日宣布與加拿大及墨西哥的陸路邊境限制措施，延長至8月21日。圖為加拿大安大略省與美邊境。（路透）
美方21日宣布與加拿大及墨西哥的陸路邊境限制措施，延長至8月21日。圖為加拿大安大略省與美邊境。（路透）

美國政府沒有配合加拿大的做法，國土安全部21日宣布與加拿大及墨西哥的陸路邊境限制措施，會再延長至8月21日。

加拿大19日宣布，完全接種新冠疫苗美國公民及永久居民，8月9日開始可進入加國；當時已有不少人質疑總理杜魯多的做法，指並沒有與美國同步實行，當時杜魯多解釋每個國家都有自己開放邊境的決定。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)解釋延長封關日期時表示，美國是遵從健康及醫學專家的意見，而非其他國家的行動；對於加拿大9月7日開始，允許全球已完全接種疫苗人士入境的決定，莎奇拒絕提供美方的時間表。

美加兩國是在2020年3月疫情爆發初期實行關閉邊境措施，只有必要的人員才可跨境，限制措施一再延長，原定至7月21日結束。

實施限制期間，所有非必要旅行者都不能經陸路入境，不過美國允許加拿大人可以乘飛機入境，但加拿大則不允許美國人這樣做。

路透社引述消息人士指出，拜登政府面對的難題是，是否效仿加拿大要求所有遊客在進入美國前，要完全接種疫苗；消息人士也透露，白宮計畫今個星期舉行高層會議，商討是否實行旅遊限制，強制要求入境的遊客先要完全接種疫苗。

目前美國確診人數持續上升，主要受到Delta變異病毒感染，特別是在低接種率的地區，病例及死亡人數均大幅增加。

美國及加拿大企業，尤其是旅遊及航空業，一直推動結束美加非必要旅行的限制，

對於美國繼續延長封閉陸路邊境，加拿大商會(Canadian Chamber of Commerce)表示不滿及抨擊，商會首席執行官比蒂 (Perrin Beatty) 指責美國的舉動，與科學及最新的公共衛生數據背道而馳，強調很難看到已完全接種疫苗的加拿大人，進入美國時會如何構成公共衛生威脅。

美國公民 加拿大 疫苗

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