疫苗假訊息導致確診「數倍」增長 安養中心罩陰霾

接種率緩慢成長，安養中心大量長者病歿的陰霾恐捲土重來。紐約州安養院裡一名長者正品嘗家人帶來咖啡和餅乾。 (美聯社)

新冠疫苗 接種速度遭遇瓶頸，相當程度上是因為假訊息、或過於理盲所致，在Delta變種病毒 來襲下，許多地區的病例數再次以「數倍」的方式增長；更糟的是，接種率緩慢成長的情況，可能讓去年安養中心長者大規模病歿的陰霾捲土重來。

病例數激增的情勢在全國多地出現：路易斯安納州 21日單日確診數為疫情爆發以來第三高，住院人數達到844人，比6月中多600多人，其中最大城市紐奧良七天平均每日確診人數從6月中的8人上升到117人；猶他州過去一周新增病例數，是6月中的三倍。

佛州傑克森維爾醫療中心(UF Health Jacksonville)染疫住院人數從5月中的16人上升到現在的134人；感染預防科主任尼爾森(Chad Neilsen)表示，醫院員工不但疲於奔命，而且既慍怒又感挫折，因為這些本來都是可以避免的。

截至目前為止，全國只有56.2%的民眾至少接種一劑疫苗，現在每天接種的人數已與高峰時相去甚遠；造成疫苗接種瓶頸的原因，在於錯誤訊息流竄，以及過於理盲等。

密蘇里州的牧師強生(Jeremy Johnson)表示，他看到許多信徒「害怕相信聖經以外的事物」；不過強生表示，科學與上帝不應是對立只能選邊站的；密州堪薩斯一名居民還表示，他70多歲的母親到染疫時，都還相信新冠病毒不存在，她是被接種疫苗的人傳染的，幸虧其最終康復。

但是許多安養中心的長者就沒那麼幸運；科羅拉多州梅薩郡(Mesa County)、印第安納州霍華德郡(Howard County)都傳出安養中心群聚感染事件，總病歿人數超過10人，引發公衛界擔憂，因為安養中心長者占全國病歿人數的22%。

這也凸顯出安養中心人員疫苗接種率只有59%的危險，霍華德郡的安養中心更低至44%，當地衛生官員艾蜜莉‧貝克(Emily Backer)也說「低於應該要有的數字」；雖然全國安養中心的長者接種率已達到80%，但是年紀愈大，抗體也就愈難形成。

貝克表示，安養中心人員接種率無法擴大，可能是因為跨大疫苗副作用的消息流竄所導致，這也讓她擔憂，如果祭出強制接種，可能導致離職潮。