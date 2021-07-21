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CDC主任：全美新確診 83%染Delta變種病毒

編譯柯立偉／綜合20日電
美國變種新冠病毒病例的比率，已從月初50%升至83%。圖為洛杉磯民眾購物時，都戴著口罩。(歐新社)
美國變種新冠病毒病例的比率，已從月初50%升至83%。圖為洛杉磯民眾購物時，都戴著口罩。(歐新社)

聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾．瓦倫斯基(Rochelle Walensky)20日出席國會參院衛生委員會聽證會時表示，美國當前新增的新冠肺炎確診病例，83%都是感染Delta變種病毒，占比較月初的50%暴增；瓦倫斯基也指出，病例增長明顯出現在未接種疫苗的人群；她說：「部分個別地區染疫比例更高，特別是在接種率低的地區。」

瓦倫斯基呼籲大眾盡速接種新冠疫苗；她說：「接種疫苗可以提供必要的保護，並有效避免重症或死亡。CDC向來強調，疫苗就是我們打擊新冠病毒傳播最有力的武器。」

至於大眾關心的第三劑補強針究竟有沒有必要，瓦倫斯基與聯邦食品暨藥物管理局(FDA)代理局長珍奈．伍德考克(Janet Woodcock)都表示，「目前沒有給出確定答案的時間表」。

美國變種新冠病毒病例的比率，已從月初50%升至83%。圖為洛杉磯一家商店嚴格採取...
美國變種新冠病毒病例的比率，已從月初50%升至83%。圖為洛杉磯一家商店嚴格採取防疫措施，限制進店的人數。(歐新社)

共和黨籍猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)表示，第三劑補強針對於免疫功能不足的人群而言可以提供額外的保護力，但CDC和FDA卻都還沒有給答案；羅穆尼說：「以色列都可以了，到底為什麼美國還不讓民眾打第三劑？」

CDC表示，22日將在內部會議上討論第三劑補強針的必要性，並將討論結果送到FDA，供其決策參考；FDA代理局長伍德考克則說：「確實有免疫功能不足的人，施打疫苗後沒有出現明顯反應，但這畢竟只是少數。補強針只需在『需要補強』的時候才接種。」

不過，白宮防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)倒是對此議題給出了參考指標；他說：「體內抗體或許會隨著時間減少，但不是直接歸零，所以民眾毋需太擔心。不過如果疫苗的保護力從現有的93%降到70%-80%，那CDC與FDA就確實必須好好考慮是不是需要接種補強針了。」

疫苗 FDA CDC

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