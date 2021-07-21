佛奇怒駁資助中實驗 批共和黨參議員保羅「說謊」

國家過敏和傳染病研究院院長佛奇(如圖)20日與共和黨籍聯邦參議員保羅在國會聽證時激烈交鋒。(路透)

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)20日與共和黨籍聯邦參議員保羅(Rand Paul，肯塔基州)在國會山莊激烈交鋒，佛奇怒斥保羅影射美國資助可能造成新冠肺炎疫情 爆發的中國實驗室研究項目。

保羅表示，佛奇5月時在眾院 聽證會上說謊，否認國家衛生研究院(National Institutes of Health)資助「機能獲得」(gain of function)研究，在中國武漢病毒實驗室進行強化病毒以了解其影響世界潛力的研究。

國家過敏和傳染病研究院院長佛奇20日與共和黨籍聯邦參議員保羅(如圖)在國會聽證時激烈交鋒。(路透)

美國情報單位正在研議這項理論的可能性，推測新冠病毒可能從實驗室外洩而造成全球疫情。

佛奇在參院的健康、教育、勞工和退休金委員會(Senate Health, Education, Labor, and Pensions Committee)聽證會上告訴保羅：「我沒有在眾院說謊，我從未說謊，絕對沒有在眾院之前，案件結束。」

佛奇表示，參議員提及的病毒，與造成新冠肺炎疫情爆發的病毒截然不同。

「保羅參議員，你顯然不知道自己在說什麼」；佛奇說：「我要正式地說，你不知所云。」

這不是保羅與佛奇第一次就新冠肺炎疫情的病毒起源唇槍舌戰，佛奇補充說道：「假如有人在此說謊，那就是你。」