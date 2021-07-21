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佛奇怒駁資助中實驗 批共和黨參議員保羅「說謊」

編譯陳韻涵／綜合20日電
國家過敏和傳染病研究院院長佛奇(如圖)20日與共和黨籍聯邦參議員保羅在國會聽證時激烈交鋒。(路透)
國家過敏和傳染病研究院院長佛奇(如圖)20日與共和黨籍聯邦參議員保羅在國會聽證時激烈交鋒。(路透)

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)20日與共和黨籍聯邦參議員保羅(Rand Paul，肯塔基州)在國會山莊激烈交鋒，佛奇怒斥保羅影射美國資助可能造成新冠肺炎疫情爆發的中國實驗室研究項目。

保羅表示，佛奇5月時在眾院聽證會上說謊，否認國家衛生研究院(National Institutes of Health)資助「機能獲得」(gain of function)研究，在中國武漢病毒實驗室進行強化病毒以了解其影響世界潛力的研究。

國家過敏和傳染病研究院院長佛奇20日與共和黨籍聯邦參議員保羅(如圖)在國會聽證時...
國家過敏和傳染病研究院院長佛奇20日與共和黨籍聯邦參議員保羅(如圖)在國會聽證時激烈交鋒。(路透)

美國情報單位正在研議這項理論的可能性，推測新冠病毒可能從實驗室外洩而造成全球疫情。

佛奇在參院的健康、教育、勞工和退休金委員會(Senate Health, Education, Labor, and Pensions Committee)聽證會上告訴保羅：「我沒有在眾院說謊，我從未說謊，絕對沒有在眾院之前，案件結束。」

佛奇表示，參議員提及的病毒，與造成新冠肺炎疫情爆發的病毒截然不同。

「保羅參議員，你顯然不知道自己在說什麼」；佛奇說：「我要正式地說，你不知所云。」

這不是保羅與佛奇第一次就新冠肺炎疫情的病毒起源唇槍舌戰，佛奇補充說道：「假如有人在此說謊，那就是你。」

佛奇 疫情 眾院

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