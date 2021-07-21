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Delta變種攻進白宮 德州民主黨議員赴華府成超級傳播者

編譯洪毅／綜合20日電
德州議會民主黨議員日前高調出走到華府，曾與副總統賀錦麗會面，不過此後賀錦麗新冠經檢測為陰性。(歐新社)
德州議會民主黨議員日前高調出走到華府，曾與副總統賀錦麗會面，不過此後賀錦麗新冠經檢測為陰性。(歐新社)

華盛頓哥倫比亞特區的新冠疫情擴大中，染疫的白宮官員及國會工作人員很可能比已知的還要多；而尷尬的是，日前從德州高調出走至華府的德州議會民主黨籍州議員，現已知至少六人染疫，比率超過10%，而且很可能已傳染給眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)的一名發言人和白宮政府人員。

近日，聯邦眾議員布肯南(Vern Buchanan)、白宮一名政府人員、波洛西的一名資深發言人，以及六名出走華府的德州議會議員證實新冠檢測為陽性。

「每日郵報」取得的備忘錄顯示，國會醫官莫納漢(Brian Monahan)寫道，染疫的國會議員幕僚成員達「數人」；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)20日也證實，白宮內部有並未公開的確診案例，但她婉拒透露具體人數，僅承諾若有要員染疫，會對外公開。

因為反制德州議會共和黨籍議員審議限縮投票權的法案，而高調出走至華府的民主黨議員中，目前已知有六人染疫，在出走的50多名議員中，占比超過10%。

波洛西發言人漢米爾(Drew Hammill)表示，染疫的發言人是在上周與德州議員會面後，經檢測為陽性；此外，該發言人自那次會面後，並未與波洛西接觸；「Axios」的報導說，該名發言人在14日晚曾參與議員們在伊頓酒店(Hotel Eaton)天台舉辦的招待會。

德州議會議員們還曾與副總統賀錦麗會面；不過賀錦麗與波洛西均檢測為陰性。

在這之前，德州議會議員們已因數張幾名議員在私人飛機、座車上未戴口罩的照片而引發爭議；儘管私人運輸工具不戴口罩未違反防疫規定，不過華府疫情爆發後，議員吳元之(Gene Wu)19日發推特表示，他們確實過於自滿，防疫措施不夠積極，呼籲就算有接種疫苗仍應小心。

已知染疫的官員及議員均完成疫苗接種。目前全國已完成接種的民眾中，仍然染疫的比率只略高於10萬分之7，但也代表全國已完成接種的1億3300萬人中，已有1萬262人染疫；但是疫苗依然安全可靠，能夠有效抵禦重症，因為近期的病歿者中，99.5%未接種疫苗。

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