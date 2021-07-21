紐時：中國網攻進化 從零星竊取智財權變全面攻擊

中國網攻美國由來已久，對微軟的攻擊只是最新一起，而且中國國安部在幕後主導。圖為北京的一家網路銷售公司外懸掛五星旗。(美聯社)

美國 19日與多國指控中國 國家安全部縱容駭客 進行由國家支持的網攻行為，並起訴四名受雇於國安部的駭客；對此「紐約時報」報導，這表明中國的網攻行為，已從過去零星的智慧財產權竊取，變得更為全面而且更具攻擊性。

雖然俄羅斯的駭客眾所周知，但美國注意到中國的網攻由來已久；早在2009年時，由國家情報總監發布的「國家情報判斷」(NIE)報告中，就將中國列為與俄國同等、最受關注的國家。

中國網攻美國由來已久，對微軟的攻擊只是最新一起，而且中國國安部在幕後主導。圖為廣東東莞的一名駭客在操作。(Getty Images)

該報告中甚至將中國列為「更直接」的威脅，因為雖然當時中國的網攻技術並不高端，但常涉及到美企智慧財產權的竊取；截至2015年，有關的攻擊已數以千計，當時紐時披露，駐地上海的「中國人民解放軍61398部隊」涉及少則數百、多則數千件的智財權竊取。

也是在2015年，中國駭客大舉入侵美國人事管理局(OPM)，取得包括2000萬枚指紋在內的大量敏感資料，讓當時的歐巴馬政府施壓訪美的中國國家主席習近平，迫其與美國達成協議，此後中國的網攻確實顯著減少。

但川普發動美中貿易戰、雙方關係惡化後，中國駭客攻擊又捲土重來，而且顯然經過重組；2018年，美情報機構指現在的網攻已從過去的解放軍，轉向由國安部支持的外包駭客集團為之，這些集團有時以空殼公司掩護，組成比過去更鬆散卻更全面、更具攻擊性的網絡。

中國網攻美國由來已久，對微軟的攻擊只是最新一起，而且中國國安部在幕後主導。圖為北京的微軟公司。(美聯社)

19日的起訴書中，白宮再度直指中國國安部是今年微軟(Microsoft)商用電郵系統Exchange Online遭駭的幕後黑手，竊取的商業機密涵蓋航空、國防、生技、製藥等，四位中國公民被起訴；起訴書還說，中國的大學在招募網攻人才上扮演關鍵角色。

與潛伏在俄羅斯等東歐國家的網攻集團一樣，起訴書說中國政府支持的網攻集團也會對企業敲詐勒索，且已得手數百萬美元。

中國在2016年突然關閉最大的揭露軟硬體漏洞的平台，並逮捕創辦人；2018年，中國禁止研究人員隨意揭露漏洞，因為廣泛使用的軟硬體可用於監控及發動網攻，中國也在同年禁止中國資安人員參與西方的駭客論壇活動。通過一系列的收編舉措，一場網路的軍備競賽儼然成形。