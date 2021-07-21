紐時：拜登「抗中更具策略」 比川普更強硬

美國總統拜登。（Getty Images）

「紐約時報」分析，與前總統川普相較，拜登 總統對中國 採取更具策略的手法，號召盟邦聯手制衡中國行動，目前看來中國似乎只能回歸本能式反應，一邊搬出慣用的以牙還牙措施，一邊以尖酸刻薄犀利言詞強烈抨擊。

報導指出，從中國角度看來，美國 一擊又一擊綿綿不斷，為了新疆鎮壓祭出制裁及出口管制，為了香港政局惡化則對國際企業提出警告。遭懷疑與中共解放軍有關的學生及研究人員，申請赴美簽證則碰壁。美國最新一波大動作則是結合眾多友邦共同譴責中國國家安全部從事網路間諜工作，還透過駭客入侵謀利、施展政治詭詐。

面對美方接二連三頻頻出擊，北京已怒不可遏。拜登上台半年來，中共高層面對美國不斷出招，迄今都沒能找到有效的因應之道。

雖然美中雙方都曾表示，希望避免一場新冷戰的出現，但彼此之間理念衝擊日趨白熱化卻是不爭的事實，互不相讓，沒有降溫跡象。美中較勁的結果讓雙邊關係變差，甚至比川普執政四年期間還更糟糕，這點讓北京方面一些人頗為意外。

中國外交部副部長樂玉成日前接受鷹派新聞網站「觀察者網」(Guancha.cn)專訪時說：「美國宣布說又『回來了』，不過世界已變得不一樣了。」他說，美國必須看清楚這些變化，並且順應變化，反省過去的錯誤並作出改正。

報導指出，中國國家主席習近平是否正式透露外交政策將有改變，目前仍無法確知，但從最近幾周的公開聲明以及各種行動研判，北京對美國的耐心已快被磨光了。

美國與歐洲針對中國鎮壓香港、新疆採取制裁措施之後，中國也宣布制裁措施作為反擊；由於拜登政府明顯支持台灣，中國也已增加南海及台灣海峽的軍事動作。

紐時指出，升高軍事行動可能演變成軍事衝突，包括擦槍走火的意外狀況，但由於中國輿論民族主義高漲，從中國官員談話及官方媒體報導內容來看，要找下台階已變得越來越不容易。