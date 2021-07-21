柯瑞籲美中「停止自殺」 合作減排

美國氣候變遷總統特使柯瑞20日呼籲美中結束全世界「自殺組合」，合作減少溫室氣體排放，並建議以二次大戰協助歐洲重建的國際聯盟為典範。(美聯社)

美國 氣候變遷總統特使柯瑞 (John Kerry)20日呼籲美中結束全世界「自殺組合」，合作減少溫室氣體排排放，並建議以二次大戰協助歐洲重建的國際聯盟為典範。

柯瑞在倫敦皇家植物園演說時，提醒全球各國領袖，再不合作減緩地球暖化，就來不及了；他指出，「盟友、夥伴、競爭對手，甚至敵手」都需攜手合作解決這人類的共同問題。

他說，未來10年是關鍵時刻，各國要兌現它們把氣溫增加限在攝氏1.5度以下的承諾的話，必須加速減少溫室氣體的排放量。

聯合國把今年11月在蘇格蘭格拉斯哥舉行的氣候峰會形容為不讓氣候失控的「最後一次機會」。目標是2030年前就達成各自設定的「遠大目標」。

達成共同目標的手段，包括逐步汰除煤炭、減少破壞森林、加速轉型到電動車、投資再生能源。

中國 、美國和印度是碳排放的前三名，柯瑞不諱言美中關係緊張，但人類前途需要兩國合作，而兩國都需提高減排的目標，否則一切都是空談。

他說，美中固然有諸多歧異，但就氣候變遷一事，兩國合作是讓全世界跳脫目前「互相自殺」模式的唯一方法。「美國要中國減少排放，中國也要美國減少排放」。

根據Rhodium集團5月發布的研究報告，2019年前，中國燃煤發電等設施排放的二氧化碳，占全球總排放量的27%，遠超過美國的11%，也比其他發展中國家的總排放量還大。

川普在任總統期間，就以中國是排放巨人為由，放寬美國的排放標準，中國和發展中國家則以西方國家工業化完成了，卻要別人不要工業化，反擊已開發國家的自私立論。第三世界國家要求工業化大國提供技術與資金援助，幫他們轉型到乾淨能源。

倫敦Chatham House智庫能源政策顧問弗若加特(Antony Froggatt)說，柯瑞強調全球合作，這是很中肯的建議，「這不只是美國，也不只是歐盟的事，也是印度、中國這些排放大國短期內就實際採取行動，證明排放量有在下降，」才有辦法解決的事。