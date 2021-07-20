WSJ：擴張趨緩 經濟成長已過高峰

美國 經濟成長在今年春季達高峰，根據華爾街 日報(WSJ)對經濟學者做的調查，儘管經濟擴張將持續至明年，但成長已開始趨緩。摩根史坦利首席經濟學者澤特納(Ellen Zentner)說：「我們進入較為和緩的經濟擴張，已經過了成長的高峰期。但這並非負面的徵兆，不代表將迎來大幅衰退。」

學者預測憑藉就業 數增加，積蓄以及持續的經濟援助，經濟將持續成長至明年。長期來看，經濟擴張將趨於平緩。WSJ調查的學者認為，4至6月的單季經濟擴張年率約9.1%，為1983年以來第二快的一季，僅次於去年夏天的復甦。

多名學者也預測，第二季的國民生產總額將超越疫情前的水準。不過在第三季，經濟擴張將稍微趨緩至7%，進入2022年第二季，則是3.3%。

若從去年第四季開始計算，經濟成長率預計約在6.9%，明年將趨緩至3.2%，2023年再降至2.3%。隨著經濟成長趨緩，就業數增加與通貨膨漲也預計將較為和緩。摩根大通首席經濟學者費羅里(Michael Feroli)表示：「這很正常，成長率不可能永遠維持在9%。我們有信心今年下半年，成長將高於趨勢。」

未來幾季，許多因素仍可能使經濟成長維持在一定程度。數百萬失業或沒有就業計畫的民眾可能找到工作，帶來可消費的收入。9月將是重要的月份，屆時不只學校開學，失業救濟金的發放也將結束。

當成長稍微趨緩，也給予企業時間尋找員工，解決訂單阻塞和產品需求增加的問題。經濟學者預測，消費者物價指數年增率在12月可能下降至4.1%，並在2022年底降至2.5%。

不過經濟復甦的背後也存在風險，雖然許多經濟學者預測近期上漲的物價為暫時性，但部分產品或服務的價格可能持續推升通膨。