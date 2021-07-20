我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土新增18例確診、4例死亡

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

WSJ：擴張趨緩 經濟成長已過高峰

編譯林育正／綜合19日電

美國經濟成長在今年春季達高峰，根據華爾街日報(WSJ)對經濟學者做的調查，儘管經濟擴張將持續至明年，但成長已開始趨緩。摩根史坦利首席經濟學者澤特納(Ellen Zentner)說：「我們進入較為和緩的經濟擴張，已經過了成長的高峰期。但這並非負面的徵兆，不代表將迎來大幅衰退。」

學者預測憑藉就業數增加，積蓄以及持續的經濟援助，經濟將持續成長至明年。長期來看，經濟擴張將趨於平緩。WSJ調查的學者認為，4至6月的單季經濟擴張年率約9.1%，為1983年以來第二快的一季，僅次於去年夏天的復甦。

多名學者也預測，第二季的國民生產總額將超越疫情前的水準。不過在第三季，經濟擴張將稍微趨緩至7%，進入2022年第二季，則是3.3%。

若從去年第四季開始計算，經濟成長率預計約在6.9%，明年將趨緩至3.2%，2023年再降至2.3%。隨著經濟成長趨緩，就業數增加與通貨膨漲也預計將較為和緩。摩根大通首席經濟學者費羅里(Michael Feroli)表示：「這很正常，成長率不可能永遠維持在9%。我們有信心今年下半年，成長將高於趨勢。」

未來幾季，許多因素仍可能使經濟成長維持在一定程度。數百萬失業或沒有就業計畫的民眾可能找到工作，帶來可消費的收入。9月將是重要的月份，屆時不只學校開學，失業救濟金的發放也將結束。

當成長稍微趨緩，也給予企業時間尋找員工，解決訂單阻塞和產品需求增加的問題。經濟學者預測，消費者物價指數年增率在12月可能下降至4.1%，並在2022年底降至2.5%。

不過經濟復甦的背後也存在風險，雖然許多經濟學者預測近期上漲的物價為暫時性，但部分產品或服務的價格可能持續推升通膨。

就業 美國 華爾街

上一則

二手車價暴漲28%創新高 汽車經銷商樂開懷

下一則

FDA前局長警告：沒打疫苗會染Delta

延伸閱讀

物價飆漲惹民怨 拜登新難題 白宮安撫「非長期現象」

物價飆漲惹民怨 拜登新難題 白宮安撫「非長期現象」
中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准

中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准
WSJ：中國要買艾司摩爾EUV設備 遭美國阻擋

WSJ：中國要買艾司摩爾EUV設備 遭美國阻擋
變種病毒蔓延 恐促失業福利再延長

變種病毒蔓延 恐促失業福利再延長

熱門新聞

大熱中國電影「失孤」主角原型郭剛堂跟失散24年的兒子郭新振擁抱。(美聯社)

快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊

2021-07-15 12:03
德州民主黨籍眾議員茱莉‧強生（Julie Johnson）13日才在推特貼出與其他黨內議員一起搭機的畫面。（取材自推特@juliejohnsonTX）

德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊

2021-07-17 20:09
舊金山一對夫婦從購物中心回來後，被三名嫌犯跟蹤撞擊車尾，嫌犯手拿AR式來福槍，搶走蘋果手機、汽車鑰匙和一塊勞力士手錶。圖中紅圈可以看到，一名劫匪手拿長槍。（視頻截圖）

來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表

2021-07-17 20:08
美國眾議院外委會今天通過抗中「老鷹法案」，法案呼籲美台擴大經貿關係、就駐美代表處正名展開協商，也支持台灣有意義參與國際社會，並強調聯合國對中國的承認並不涉台。(本報系資料照片）

美眾院外委會通過抗中「老鷹法案」 台駐美代表處有望正名

2021-07-15 21:13
前副總統潘斯14日在華府智庫傳統基金會演說，稱中國共產黨是美國繁榮安全與價值觀的最大威脅。（歐新社）

批拜登政府傾中 潘斯：中國將成邪惡帝國 是美最大威脅

2021-07-14 22:00
加州洛杉磯郡的東洛杉磯區是全加州接種率偏低地區，Delta變種病毒確診案例也在此地增加中，拉起警鐘。圖為東洛杉磯民眾9日在接受檢測。(Getty Images)

數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高

2021-07-12 13:18

超人氣

更多 >
前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出

前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出
周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大

周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大
Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點

Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點
經濟學人：拜登的新中國主張大有問題

經濟學人：拜登的新中國主張大有問題
中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准

中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准