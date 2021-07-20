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疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

二手車價暴漲28%創新高 汽車經銷商樂開懷

編譯洪毅／綜合19日電
經歷去年新冠疫情衝擊，市場對汽車的需求急遽上升。圖為加州聖地牙哥縣國家市的一處汽車銷售點。(路透)
經歷去年新冠疫情衝擊，市場對汽車的需求急遽上升。圖為加州聖地牙哥縣國家市的一處汽車銷售點。(路透)

經歷去年新冠疫情衝擊後，市場對汽車的需求急遽上升；有線電視新聞網(CNN)報導，當一般民眾苦於汽車價格上揚，甚至可能面臨通膨壓力時，車廠也因為晶片缺貨而不好過，真正從中獲利，成為高車價大贏家的，是「新車、二手車通吃」的中間經銷商。

車廠並未從需求激增、車價上揚而獲益：絕大多數車廠財測顯示，今年第二季營收不如2019年第二季，即新冠疫情爆發之前的同期水準，其主要原因在於晶片缺貨，導致新車生產受限，例如福特(Ford)的財報甚至可能會出現淨虧損。

另一方面，經銷商成為車價上揚的大贏家；一般來說，經銷商獲利最低的板塊是新車銷售，二手車銷售獲利更多，而最多的是售後及維修等服務。

汽車業資訊商Edmunds的數字顯示，今年6月新車平均交易價只比5月4萬1000元的歷史紀錄低一點點，較2019年6月多10%；另一方面，二手車的平均交易價則多28%至2萬6500元，創下歷史新高。

經銷商收購新車的價格沒有顯著上揚；收購二手車則有困難，主因是投放二手車到市場的主力，租車公司去年疫情期間脫手大量汽車後，現在因為新車受晶片缺貨所限而收購困難，加上現在的租金較疫情期間翻倍而不再釋出二手車。

全國最大的純二手車經銷商Carmax已發布創紀錄獲利的財報；全國最大經銷商、市占率占2%的AutoNation將在19日發布財報，外界預期收益也將刷新紀錄。

金融機構Guggenheim Partners分析師法格里(Ali Faghri)表示，汽車價格可能已觸頂，但對經銷商而言，各方面都在帶來創紀錄的收益，而且獲利最高的售後及維修服務目前依然未從疫情中完全恢復，此板塊預計將大幅成長，讓經銷商火熱的業務持續到2023年。

二手車 疫情 汽車

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