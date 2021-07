父母3年送18萬 無業華男推文抱怨「給太多錢有壓力」

天下無奇不有;「每日郵報」報導,華裔男子袁喬朱(Qiaochu Yuan,音譯)15日在推特 發表35則推文,說自己已無業三年,不過父母仍一直給予他大量金錢支持,金額達到近18萬元,但這反而讓他感到憤恨,因為他覺得他「欠缺親情又感內疚」;這篇推文發布後,引來無數網友批評。

根據袁喬朱在推特中的說法,他已三年沒工作,現在住在AirBnB;這些內容就是他在嗑藥的過程中,連續寫了12個小時的成果,這些「自剖」來自「嗑藥時的他」與「清醒時的他」相互對話的成果。

袁喬朱說,他從1月開始想要「搞清楚一些關於錢、工作等玩意兒」,最近幾天嗑了不少藥,因此想要作不少關於金錢上的「自剖」,例如他去年8月過生日時,母親給他10萬元,他對此感到憤恨又有壓力。

袁喬朱提到,為了讓他受更好的教育、有更好的生活,父母已經給了他17萬5000元,這讓他感到憤恨,例如大學時,他完全不懂朋友有關經濟問題上的抱怨,讓他覺得「尷尬」。

袁喬朱還認為,「父母物質上的照料,犧牲了對我的情感照護」;雖然通過嗑藥,他意識到這是一種「愛」,讓他「三年來沒有工作而不致餓死街頭」,如同被「哈利波特 」式的保護那樣。

a few days ago i took a medium dose of acid and wrote for several hours straight and admitted some things to myself, mostly about money



let's start here: last august my mom gave me $100,000 for my birthday. i resented her for this and also suppressed the resentment