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父母3年送18萬 無業華男推文抱怨「給太多錢有壓力」

編譯洪毅／綜合18日電
華裔男子袁喬朱在推特發文，說自己已無業三年，父母仍一直給予他大量金錢支持，反而讓他感到憤恨，引來無數網友批評。(取自推特)
華裔男子袁喬朱在推特發文，說自己已無業三年，父母仍一直給予他大量金錢支持，反而讓他感到憤恨，引來無數網友批評。(取自推特)

天下無奇不有；「每日郵報」報導，華裔男子袁喬朱(Qiaochu Yuan，音譯)15日在推特發表35則推文，說自己已無業三年，不過父母仍一直給予他大量金錢支持，金額達到近18萬元，但這反而讓他感到憤恨，因為他覺得他「欠缺親情又感內疚」；這篇推文發布後，引來無數網友批評。

根據袁喬朱在推特中的說法，他已三年沒工作，現在住在AirBnB；這些內容就是他在嗑藥的過程中，連續寫了12個小時的成果，這些「自剖」來自「嗑藥時的他」與「清醒時的他」相互對話的成果。

華裔男子袁喬朱在推特發文，說自己已無業三年，父母仍一直給予他大量金錢支持，反而讓...
華裔男子袁喬朱在推特發文，說自己已無業三年，父母仍一直給予他大量金錢支持，反而讓他感到憤恨，引來無數網友批評。(取自推特)

袁喬朱說，他從1月開始想要「搞清楚一些關於錢、工作等玩意兒」，最近幾天嗑了不少藥，因此想要作不少關於金錢上的「自剖」，例如他去年8月過生日時，母親給他10萬元，他對此感到憤恨又有壓力。

袁喬朱提到，為了讓他受更好的教育、有更好的生活，父母已經給了他17萬5000元，這讓他感到憤恨，例如大學時，他完全不懂朋友有關經濟問題上的抱怨，讓他覺得「尷尬」。

袁喬朱還認為，「父母物質上的照料，犧牲了對我的情感照護」；雖然通過嗑藥，他意識到這是一種「愛」，讓他「三年來沒有工作而不致餓死街頭」，如同被「哈利波特」式的保護那樣。

但這也有不好的結果，因為他被「慣壞了」，例如他從未做過家務，而他不用工作就能「存在」於世間，也讓他覺得「內疚」；此外，父親曾說因為擔心他而延遲退休，讓他感到「有壓力」。

雖然袁喬朱在推特上提到，他是在「極大的特權」庇蔭之下才能發表這些內容，但推文發出後，批評聲浪依然湧入：有網友說，他「得工作將近10年」才能賺到10萬元；事實上，他父母為了拉拔他，甚至得「有一餐沒一餐」的。

還有網友說，她從高中開始打工，然後她母親還會偷她的錢去買毒品；也有網友說，天下千千萬萬人都為了不流落街頭而工作，「如果有人能給我你躺著就能拿到的百分之一，那我也會心存感激」。

還有一名網友表示，袁喬朱應該把這些內容分享給心理醫師，而不是推特。

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